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Наоми Кэмпбелл обнажилась в эксцентричной модной кампании

10 ноября 2023 10:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наоми Кэмпбелл обнажилась в эксцентричной модной кампании
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Alexander Wang
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Наоми Кэмпбелл снялась в новом кампейне Alexander Wang. Звезда подиума примеряла эксцентричный образ в модной фотосессии.

Снимками поделился бренд на своей странице в социальной сети.

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На кадрах все тело 53-летней Наоми Кэмпбелл усыпано серебряными шипами, образ дополнили босоножки на шпильке и сумка с заклепками. Как сообщает бренд, новая коллекция "исследует и бросает вызов идее "трансформации" сильных, могущественных и альфа-женщин, олицетворяемых Наоми".

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Alexander Wang
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Alexander Wang

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Alexander Wang
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Alexander Wang

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Alexander Wang
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Alexander Wang

 

Супермодель также поделилась фотографиями в своем аккаунте и написала, что "ничто не может сравниться с радикальным и преобразующим подходом последней коллекции Алекса Ванга".

Напомним, актриса Анджелина Джоли примерила яркий образ на обложку журнала Vogue. Звезда позировала для Анны Лейбовиц и дала интервью о личном.

Ранее сын князя Альбера Александр Гримальди-Кост впервые рассказал о семейной жизни в интервью декабрьскому выпуску Tatler.

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