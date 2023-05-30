Наомі Кемпбелл розсекретила ім'я хрещеного батька своєї єдиної доньки
Нещодавно американському співаку та актору Ленні Кравіцу виповнилось 59 років. Однією з перших його привітала супермодель Наомі Кемпбелл. Уважні користувачі соцмереж помітили, що до зіркового іменинника вона звернулась не тільки як до друга.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Подробиці
Супермодель опублікувала фотографії з Ленні та зі своєю дворічною дочкою, ім'я якої й досі тримає в таємниці від публіки. Єдину спадкоємицю Кемпбелл народила сурогатна матір.
"З днем народження, мій любий. Ми любимо тебе, брате/хрещений батько, ти справжня рок-зірка. Благословення у твій особливий день", — написала Наомі, яка сама нещодавно відсвяткувала свій 53-и день народження.
Наомі Кемпбелл та Ленні Кравіц дружать протягом багатьох років. Ходили чутки, що 2016-го вони недовго зустрічалися, проте ніхто з них ніколи не підтверджував цієї інформації.
Особисте життя Кемпбелл
1993 року вона заручилася з басистом групи U2 Адамом Клейтоном. Наступного року вони розлучилися. 1998 року вона заручилася з колишнім менеджером команди Renault перегонів Формули-1 Флавіо Бріаторе. 2003 року вони розлучилися, після чого Кемпбел заявляла репортерам, що продовжує вважати його своїм "наставником".
З 2008 по 2013 роки Наомі Кемпбел зустрічалась із російським олігархом Владиславом Дороніним. Після була закохана в єгипетського мультимільйонера Луїса Камілері. Офіційно не була одружена.
Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця телешоу "Супермодель по-українськи", блогерка Вікторія Маремуха похрестила в Києві сина. Також ми розповідали, що Наомі Кемпбелл вразила вишуканою сукнею на 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі, який нещодавно завершився на Лазурному узбережжі Франції.