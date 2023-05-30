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Наомі Кемпбелл розсекретила ім'я хрещеного батька своєї єдиної доньки

30 травня 2023 16:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Наомі Кемпбелл розсекретила ім'я хрещеного батька своєї єдиної доньки
Супермодель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно американському співаку та актору Ленні Кравіцу виповнилось 59 років. Однією з перших його привітала супермодель Наомі Кемпбелл. Уважні користувачі соцмереж помітили, що до зіркового іменинника вона звернулась не тільки як до друга. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Подробиці 

Супермодель опублікувала фотографії з Ленні та зі своєю дворічною дочкою, ім'я якої й досі тримає в таємниці від публіки. Єдину спадкоємицю Кемпбелл народила сурогатна матір.

"З днем народження, мій любий. Ми любимо тебе, брате/хрещений батько, ти справжня рок-зірка. Благословення у твій особливий день", — написала Наомі, яка сама нещодавно відсвяткувала свій 53-и день народження.

Ленні Кравіц та Наомі Кемпбелл. Фото: Instagram/naomi

Наомі Кемпбелл та Ленні Кравіц дружать протягом багатьох років. Ходили чутки, що 2016-го вони недовго зустрічалися, проте ніхто з них ніколи не підтверджував цієї інформації. 

Особисте життя Кемпбелл

1993 року вона заручилася з басистом групи U2 Адамом Клейтоном. Наступного року вони розлучилися. 1998 року вона заручилася з колишнім менеджером команди Renault перегонів Формули-1 Флавіо Бріаторе. 2003 року вони розлучилися, після чого Кемпбел заявляла репортерам, що продовжує вважати його своїм "наставником".

З 2008 по 2013 роки Наомі Кемпбел зустрічалась із російським олігархом Владиславом Дороніним. Після була закохана в єгипетського мультимільйонера Луїса Камілері. Офіційно не була одружена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця телешоу "Супермодель по-українськи", блогерка Вікторія Маремуха похрестила в Києві сина. Також ми розповідали, що Наомі Кемпбелл вразила вишуканою сукнею на 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі, який нещодавно завершився на Лазурному узбережжі Франції.

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