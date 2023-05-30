Наоми Кэмпбелл рассекретила имя крестного отца своей единственной дочери

Супермодель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

Недавно американскому певцу и актеру Ленни Кравицу исполнилось 59 лет. Одной из первых его поздравила супермодель Наоми Кэмпбелл. Внимательные пользователи соцсетей заметили, что к звездному имениннику она обратилась не только как к другу.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Супермодель опубликовала фотографии с Ленни и со своей двухлетней дочерью, имя которой до сих пор держит в тайне от публики. Единственную наследницу Кэмпбелл родила суррогатная мать.

"С днем рождения, мой милый. Мы любим тебя, брат/крестный отец, ты настоящая рок-звезда. Благословение в твой особый день", — написала Наоми, которая сама недавно отпраздновала свой 53-й день рождения.

Ленни Кравиц и Наоми Кэмпбелл. Фото: Instagram/naomi

Наоми Кэмпбелл и Ленни Кравиц дружат на протяжении многих лет. Ходили слухи, что в 2016-м они недолго встречались, однако никто из них никогда не подтверждал этой информации.

Личная жизнь Кэмпбелл

В 1993 году она обручилась с басистом группы U2 Адамом Клейтоном. В следующем году они развелись. В 1998-м она обручилась с бывшим менеджером команды Renault гонки Формулы-1 Флавио Бриаторе. В 2003 году они развелись, после чего Кэмпбелл заявляла репортерам, что продолжает считать его своим "наставником".

С 2008 по 2013 годы Наоми Кэмпбелл встречалась с российским олигархом Владиславом Дорониным. После была влюблена в египетского мультимиллионера Луиса Камиллери. Официально не была замужем.

Напомним, ранее мы писали, что участница телешоу "Супермодель по-украински", блогерша Виктория Маремуха окрестила в Киеве сына. Также мы рассказывали, что Наоми Кэмпбелл поразила изысканным платьем на 76-м Каннском международном кинофестивале, недавно завершившемся на Лазурном побережье Франции.