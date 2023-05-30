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Зірка шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха похрестила сина

30 травня 2023 14:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха похрестила сина
Вікторія Маремуха з чоловіком Луї та сином. Фото: Instagram/vicky_mare
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У вересні минулого року учасниця телешоу "Супермодель по-українськи", блогерка Вікторія Маремуха народила первенця, сина Люка Беле. Тривалий час вони разом з французьким бізнесменом Луї жили переважно в Азії та Європі. Але повернулись до України, аби похрестити малюка. 

Про це Вікторія повідомила у своєму Instagram.

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Хрещення сина Маремухи

За словами Вікторії, для неї було важливим не тільки народити сина в Києві, а й похрестити. Попри інтенсивні обстріли столиці, відкладати це блогерка не стала. 

Місце Маремуха обрала ще давно — Михайлівський золотоверхий монастир в центрі Києва. Неподалік нього, на схилах та водах Дніпра в 988 році відбулося хрещення Русі.

"Місце сили та віри, один із найбільш монастирів Стародавнього Києва, побудований в 12 столітті онуком Ярослава Мудрого, а в 1930-му був зруйнований більшовиками. Але відтворений в 1990-х роках", — повідомила підписникам блогерка. 

Хрещеними маленького Люка Беле стали давні приятелі Вікторії: подруга Анна та ресторатор, блогер Євген Таллер. 

Хрещені батьки сина Вікторії Маремухи. Фото: Instagram/vicky_mare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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