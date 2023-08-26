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Наоми Кэмпбелл и "девушка Бонда" Ева Грин снялись в промо любимого дизайнера Кейт Мидллтон

26 августа 2023 18:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наоми Кэмпбелл и "девушка Бонда" Ева Грин снялись в промо любимого дизайнера Кейт Мидллтон
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/alexandermcqueen/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою стройную фигуру в новой кампании Alexander McQueen. 53-летняя супермодель примеряла блестящее красное платье с вырезами, подчеркивающее ее подтянутый пресс, образ дополнила каблуками.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новая коллекция черпает вдохновение из образа святой покровительницы Франции Жанны д'Арк. В рамках кампании также снялась 25-летняя актриса Эль Фаннинг и "девушка Бонда" Ева Грин.

 

Актриса Эль Феннинг. Фото: instagram.com/alexandermcqueen/

 

Актриса Эль Феннинг. Фото: instagram.com/alexandermcqueen/

 

Актриса Ева Грин. Фото: instagram.com/alexandermcqueen/

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/alexandermcqueen/

 

Креативный директор любимого Модного Дома Кейт Миддлтон Alexander McQueen Сара Бертон рассказала о духе бренда, который заключается в представлении модного, но простого стиля.

Ранее в этом году Эль Феннинг надела на Каннском кинофестивале собственную версию инкрустированного кристаллами платья из осенней коллекции бренда McQueen 2023 года.

Ранее 57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности.

Напомним, дочь Хайди Клум снялась в семейной откровенной фотосессии.

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