Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою: хто народився в 53-річної супермоделі arrow

Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою: хто народився в 53-річної супермоделі

30 червня 2023 09:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою: хто народився в 53-річної супермоделі
Супермодель Наомі Кемпбелл в Каннах. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська супермодель Наомі Кемпбелл вдруге стала матір’ю. "Чорна пантера" до останнього приховувала вагітність сурогатної матері, яка народила зірці сина. 

Радісною новиною Наомі поділилась у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Двічі матуся Кемпбелл

53-річна Наомі опублікувала зворушливе фото, на якому вона тримає новонародженого сина, а її донька, яка також з’явилась на світ завдяки сурогатному материнству, торкається братика долонями.

"Мій маленький, любий, знай, що тобою дорожать безмежно і оточують любов'ю з того моменту, як ти нас удостоїв присутністю. Справжній дар від Бога. Благословенний! Ласкаво просимо, малюку. Ніколи не пізно стати мамою", — написала Наомі та додала хештег #мамадвох.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr Naomi Campbell (@naomi)

Кемпбелл ретельно приховує особисте життя. Вона й досі не розсекретила ім’я доньки, яка з’явилась на світ 2021 року. Наомі ніколи не розповіла, хто є біологічним батьком дівчини та чи використовувалась її яйцеклітина. Вочевидь, подібної стратегії Кемпбелл буде дотримуватися й стосовно сина. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл розсекретила ім'я хрещеного батька своєї єдиної доньки. Також ми розповідали, що Кемпбелл вперше показала обличчя своєї доньки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз