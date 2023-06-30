Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою: хто народився в 53-річної супермоделі

Супермодель Наомі Кемпбелл в Каннах. Фото: Google

Американська супермодель Наомі Кемпбелл вдруге стала матір’ю. "Чорна пантера" до останнього приховувала вагітність сурогатної матері, яка народила зірці сина.

Радісною новиною Наомі поділилась у своїх соцмережах.

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53-річна Наомі опублікувала зворушливе фото, на якому вона тримає новонародженого сина, а її донька, яка також з’явилась на світ завдяки сурогатному материнству, торкається братика долонями.

"Мій маленький, любий, знай, що тобою дорожать безмежно і оточують любов'ю з того моменту, як ти нас удостоїв присутністю. Справжній дар від Бога. Благословенний! Ласкаво просимо, малюку. Ніколи не пізно стати мамою", — написала Наомі та додала хештег #мамадвох.

Кемпбелл ретельно приховує особисте життя. Вона й досі не розсекретила ім’я доньки, яка з’явилась на світ 2021 року. Наомі ніколи не розповіла, хто є біологічним батьком дівчини та чи використовувалась її яйцеклітина. Вочевидь, подібної стратегії Кемпбелл буде дотримуватися й стосовно сина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл розсекретила ім'я хрещеного батька своєї єдиної доньки. Також ми розповідали, що Кемпбелл вперше показала обличчя своєї доньки.