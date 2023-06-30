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Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой: кто родился у 53-летней супермодели

30 июня 2023 09:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой: кто родился у 53-летней супермодели
Супермодель Наоми Кэмпбелл в Каннах. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл во второй раз стала матерью. "Черная пантера" до последнего скрывала беременность суррогатной матери, которая родила звезде сына.

Радостной новостью Наоми поделилась в своих соцсетях.

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53-летняя Наоми опубликовала трогательное фото, на котором она держит новорожденного сына, а ее дочь, также появившаяся на свет благодаря суррогатному материнству, касается братика ладонями.

"Мой маленький, милый, знай, что тобой дорожат безгранично и окружают любовью с того момента, как ты нас удостоил присутствием. Настоящий дар от Бога. Благословен! Добро пожаловать, малыш. Никогда не поздно стать мамой", — написала Наоми и добавила хештег #мамадвоих.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr. Naomi Campbell (@naomi)

Кэмпбелл тщательно скрывает личную жизнь. Она до сих пор не рассекретила имя дочери, появившейся на свет в 2021 году. Наоми никогда не рассказала, кто является биологическим отцом девочки и использовалась ли ее яйцеклетка. Очевидно, что подобной стратегии Кэмпбелл будет придерживаться и в отношении сына.

Напомним, ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл рассекретила имя крестного отца своей единственной дочери. Также мы рассказывали, что Кэмпбелл впервые показала лицо своей дочери.

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