Світлана Лобода в українському прапорі заспівала російською – деталі скандалу

Українська співачка Світлана Лобода у кліпі на свою пісню "По-українськи". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка Світлана Лобода потрапила в гучний скандал під час свого нещодавного концерту. Під час свого виступу популярна артистка виконала хіти російською мовою, одягнувши на себе український прапор.

Відповідними кадрами Світлана Лобода поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Кар’єра Світлани Лободи

Українська співачка вже давно переїхала до Росії, де успішно будувала власну кар’єру. До повномасштабної війни вона ще активно гастролювала російськими містами, не дивлячись на те, що вона є заслуженою артисткою України.

Ще на початку війни Світлана Лобода просто зникла з публіки, але згодом вона повернулася до України та почала активно підтримувати свою рідну країну. Втім, далеко не всі люди оцінили це, адже дуже часто її засуджують за зміну своєї думки.

Українська співачка Світлана Лобода на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Скандал на концерті

Нещодавно відбувся новий концерт Світлани Лободи, де вона у досить відкритому вбранні виконала свою російськомовну пісню "40 градусов". У цей момент хтось із залу передав їй український прапор.

Вона накинула на себе цей прапор та продовжила виконувати свій російськомовний хіт. За це її розкритикували навіть росіяни, які зазначили "еталонний патріотизм" артистки.

"Еталонний український патріотизм від Лободи. З голою д*пою . У голому купальнику, з прапором на плечах і хітом російською", — написали у Telegram-каналі "Самые СЛИВки".

Пізніше артистка у накидці в стилі українського прапора звернулася до людей російською мовою.

Stories української співачки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

"Картина маслом: Світлана Лобода у накидці із колекції "Я ПАТРІОТКА" зі сцени у Ніцці розповідає про "непростые испытания" українців, а глядачі із залу їй кричать "українською"", — зазначили на каналі "Культурна прачечна".

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