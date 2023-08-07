Светлана Лобода в украинском флаге спела по-русски – детали скандала

Полуголая Светлана Лобода с флагом Украины на плечах спела на русском языке
Известная украинская певица Светлана Лобода попала в громкий скандал во время своего недавнего концерта. Во время своего выступления популярная артистка исполнила хиты на русском языке, надев на себе украинский флаг.
Соответствующими кадрами Светлана Лобода поделилась в разделе Stories на своей странице в Instagram.
Карьера Светланы Лободы
Украинская певица уже давно переехала в Россию, где успешно строила свою карьеру. До полномасштабной войны она еще активно гастролировала по российским городам, несмотря на то, что она является заслуженной артисткой Украины.
Еще в начале войны Светлана Лобода просто исчезла с публики, но потом она вернулась в Украину и начала активно поддерживать свою родную страну. Впрочем, далеко не все люди оценили это, ведь очень часто его осуждают за смену своего мнения.
Скандал на концерте
Недавно состоялся новый концерт Светланы Лободы, где она в довольно открытом наряде исполнила свою русскоязычную песню "40 градусов". В этот момент кто-то из зала передал ей украинский флаг.
Она накинула на себя этот флаг и продолжила исполнять русскоязычный хит. За это ее раскритиковали даже россияне, отметившие "эталонный патриотизм" артистки.
"Эталонный украинский патриотизм от Лободы.
С голой ж*пой. В голом купальнике, с флагом на плечах и хитом на русском", — написали в Telegram-канале "Самые СЛИВки".
Позже артистка в накидке в стиле украинского флага обратилась к людям на русском языке.
"Картина маслом: Светлана Лобода в накидке из коллекции "Я ПАТРИОТКА" со сцены в Ницце рассказывает о "непростых испытаниях" украинцев, а зрители из зала ей кричат "на украинском"", — отметили на канале "Культурная прачечная".
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