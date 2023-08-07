Светлана Лобода в украинском флаге спела по-русски – детали скандала

Украинская певица Светлана Лобода в клипе на песню "По-українськи". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица Светлана Лобода попала в громкий скандал во время своего недавнего концерта. Во время своего выступления популярная артистка исполнила хиты на русском языке, надев на себе украинский флаг.

Соответствующими кадрами Светлана Лобода поделилась в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Карьера Светланы Лободы

Украинская певица уже давно переехала в Россию, где успешно строила свою карьеру. До полномасштабной войны она еще активно гастролировала по российским городам, несмотря на то, что она является заслуженной артисткой Украины.

Еще в начале войны Светлана Лобода просто исчезла с публики, но потом она вернулась в Украину и начала активно поддерживать свою родную страну. Впрочем, далеко не все люди оценили это, ведь очень часто его осуждают за смену своего мнения.

Украинская певица Светлана Лобода на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Скандал на концерте

Недавно состоялся новый концерт Светланы Лободы, где она в довольно открытом наряде исполнила свою русскоязычную песню "40 градусов". В этот момент кто-то из зала передал ей украинский флаг.

Она накинула на себя этот флаг и продолжила исполнять русскоязычный хит. За это ее раскритиковали даже россияне, отметившие "эталонный патриотизм" артистки.

"Эталонный украинский патриотизм от Лободы. С голой ж*пой . В голом купальнике, с флагом на плечах и хитом на русском", — написали в Telegram-канале "Самые СЛИВки".

Позже артистка в накидке в стиле украинского флага обратилась к людям на русском языке.

Stories украинской певицы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

"Картина маслом: Светлана Лобода в накидке из коллекции "Я ПАТРИОТКА" со сцены в Ницце рассказывает о "непростых испытаниях" украинцев, а зрители из зала ей кричат "на украинском"", — отметили на канале "Культурная прачечная".

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