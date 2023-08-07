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Полуголая Светлана Лобода с флагом Украины на плечах спела на русском языке

7 августа 2023 13:16
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Светлана Лобода в украинском флаге спела по-русски – детали скандала
Украинская певица Светлана Лобода в клипе на песню "По-українськи". Фото: скриншот с YouTube
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Известная украинская певица Светлана Лобода попала в громкий скандал во время своего недавнего концерта. Во время своего выступления популярная артистка исполнила хиты на русском языке, надев на себе украинский флаг.

Соответствующими кадрами Светлана Лобода поделилась в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Карьера Светланы Лободы

Украинская певица уже давно переехала в Россию, где успешно строила свою карьеру. До полномасштабной войны она еще активно гастролировала по российским городам, несмотря на то, что она является заслуженной артисткой Украины.

Еще в начале войны Светлана Лобода просто исчезла с публики, но потом она вернулась в Украину и начала активно поддерживать свою родную страну. Впрочем, далеко не все люди оценили это, ведь очень часто его осуждают за смену своего мнения.

Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Скандал на концерте

Недавно состоялся новый концерт Светланы Лободы, где она в довольно открытом наряде исполнила свою русскоязычную песню "40 градусов". В этот момент кто-то из зала передал ей украинский флаг.

Она накинула на себя этот флаг и продолжила исполнять русскоязычный хит. За это ее раскритиковали даже россияне, отметившие "эталонный патриотизм" артистки.

"Эталонный украинский патриотизм от Лободы. С голой ж*пой. В голом купальнике, с флагом на плечах и хитом на русском", — написали в Telegram-канале "Самые СЛИВки".

Позже артистка в накидке в стиле украинского флага обратилась к людям на русском языке.

Stories Светланы Лободы
Stories украинской певицы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

"Картина маслом: Светлана Лобода в накидке из коллекции "Я ПАТРИОТКА" со сцены в Ницце рассказывает о "непростых испытаниях" украинцев, а зрители из зала ей кричат "на украинском"", — отметили на канале "Культурная прачечная".

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Светлана Лобода показала себя в образе Барби.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Светлана Лобода показала себя в дерзком образе.

Также мы сообщали, что украинская певица Светлана Лобода попала в скандал на концерте в Харькове.

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