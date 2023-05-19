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Напівоголена Брітні Спірс в крихітному бікіні показала, якою вона стала з віком

19 травня 2023 20:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Брітні Спірс станцювала на камеру в крихітному бікіні – співачка продовжує дивувати
Співачка Брітні Спірс на Pre–GRAMMY Gala в Каліфорнії. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома американська співачка та танцівниця Брітні Спірс продовжує осоромлюватися на публіку, постійно дивуючи її своїми відеороликами. Цього разу популярна артистка станцювала вдома на камеру в одному бікіні червоного кольору та ковбойському капелюсі.

Відповідний відеоролик Брітні Спірс розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Останнім часом Брітні Спірс, яка давно не виходила на сцену, досить часто дивує публіку різними моментами зі свого життя. Американська зірка всіма силами намагається не давати людям забувати себе, тому активно веде свою сторінку в Instagram.

Бритни Спирс
Відома співачка Брітні Спірс під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома виконавиця часто публікує відеоролики з дому, де вона танцює в різних дивних нарядах. Одного разу Брітні Спірс навіть станцювала у мокрій сукні на камеру. А цього разу вона взагалі вирішила зняти відео у напівоголеному вигляді.

Американська співачка одягнула бікіні червоного кольору на дуже тонких зав’язках. Образ вона вирішила доповнити капелюхом, як у ковбоїв, та довгими шкіряними чоботами чорного кольору. При цьому, рухи Брітні Спірс були настільки різкими, що виглядала вона досить дивно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Те ж саме можна сказати й про її фігуру, яку вона навіть не соромиться показувати на камеру. Втім, схоже, що її чоловікові, фітнес–тренеру Сему Асгарі, аж ні краплі не соромно за свою дружину. Чого не можна сказати про її синів, які заявляли, що їм соромно за свою матір.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська зірка Брітні Спірс розповість про роман з ірландським кіноактором Коліном Фарреллом.

Раніше ми розповідали про те, що відома американська співачка Брітні Спірс зробила відверте зізнання.

Також ми повідомляли про те, що співачка і танцівниця Брітні Спірс звернулася до публіки через нещодавній скандал у ресторані.

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