Бритни Спирс станцевала на камеру в крошечном бикини – певица продолжает удивлять

Певица Бритни Спирс на Pre–GRAMMY Gala в Калифорнии. Фото: скриншот с YouTube

Известная американская певица и танцовщица Бритни Спирс продолжает позориться на публику, постоянно удивляя ее своими видеороликами. В этот раз популярная артистка станцевала дома на камеру в одном бикини красного цвета и ковбойской шляпе.

Соответствующий видеоролик Бритни Спирс разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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В последнее время Бритни Спирс, которая давно не выходила на сцену, довольно часто удивляет публику разными моментами из своей жизни. Американская звезда всеми силами старается не давать людям забывать себя, поэтому активно ведет свою страницу в Instagram.

Известная певица Бритни Спирс во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная исполнительница часто публикует видеоролики из дома, где танцует в разных странных нарядах. Однажды Бритни Спирс даже станцевала в мокром платье на камеру. А в этот раз она вообще решила снять видео в полуобнаженном виде.

Американская певица надела бикини красного цвета на очень тонких завязках. Образ она решила дополнить шляпой, как у ковбоев, и длинными кожаными сапогами черного цвета. При этом, движения Бритни Спирс были настолько резкими, что выглядела она довольно странно.

То же самое можно сказать и о ее фигуре, которую она даже не стесняется показывать на камеру. Впрочем, похоже, что ее мужу, фитнес–тренеру Сэму Асгари, ни капли не стыдно за свою жену. Чего нельзя сказать о ее сыновьях, которые заявляли, что им стыдно за свою мать.

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