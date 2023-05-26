Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Напівоголена Крістен Стюарт зналась для японського глянцю: відверті фото arrow

Напівоголена Крістен Стюарт зналась для японського глянцю: відверті фото

26 травня 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Напівоголена Крістен Стюарт зналась для японського глянцю: відверті фото
Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зірка франшизи "Сутінки" та багатьох інших фільмів, 33-ірна голлівудська акторка Крістен Стюарт стала героїнею нового випуску японської версії глянцю ELLE.

Редакція опублікувала на сайті відверті фотографії з кінозіркою. 

Читайте також:

Подробиці 

Крістен Стюарт позує на кадрах зокрема в образах з колекції Chanel Metiers d'Art, яку вона раніше представила в Дакарі (Сенегал). В інтерв'ю японському виданню номінантка премії "Оскар" розповіла, що для неї одяг — це спосіб висловити себе. 

"Мені подобається кидати виклик громадській думці та відкривати нові шляхи", — сказала вона.

Акторка вже багато років співпрацює із французьким модним будинком Chanel. Крістен була музою Карла Лагерфельда, а після його смерті продовжила співпрацю з новим креативним директором будинку Віржині Віар.

Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com
Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com
Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com
Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com
Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com
Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com
Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Сальма Гаєк влаштувала фотосесію у 15-кілограмовій сукні. Також ми розповідали, що екснаречена американського актора Леонардо Ді Капріо, модель Камілла Марроне, приміряла відверте вбрання у стильній фотосесії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB