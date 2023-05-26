Напівоголена Крістен Стюарт зналась для японського глянцю: відверті фото

Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com

Зірка франшизи "Сутінки" та багатьох інших фільмів, 33-ірна голлівудська акторка Крістен Стюарт стала героїнею нового випуску японської версії глянцю ELLE.

Редакція опублікувала на сайті відверті фотографії з кінозіркою.

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Подробиці

Крістен Стюарт позує на кадрах зокрема в образах з колекції Chanel Metiers d'Art, яку вона раніше представила в Дакарі (Сенегал). В інтерв'ю японському виданню номінантка премії "Оскар" розповіла, що для неї одяг — це спосіб висловити себе.

"Мені подобається кидати виклик громадській думці та відкривати нові шляхи", — сказала вона.

Акторка вже багато років співпрацює із французьким модним будинком Chanel. Крістен була музою Карла Лагерфельда, а після його смерті продовжила співпрацю з новим креативним директором будинку Віржині Віар.

Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com

Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com

Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com

Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com

Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com

Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com

Крістен Стюарт у фотосесії Elle Japan. Фото: Elle.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Сальма Гаєк влаштувала фотосесію у 15-кілограмовій сукні. Також ми розповідали, що екснаречена американського актора Леонардо Ді Капріо, модель Камілла Марроне, приміряла відверте вбрання у стильній фотосесії.