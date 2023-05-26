Полуобнаженная Кристен Стюарт зналась для японского глянца: откровенные фото

Кристен Стюарт в фотосессии Elle Japan. Фото: Elle.com

Звезда франшизы "Сумерки" и многих других фильмов, 33-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт стала героиней нового выпуска японской версии глянца ELLE.

Редакция опубликовала на сайте откровенные фотографии с кинозвездой.

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Кристен Стюарт позирует на кадрах, в частности, в образах из коллекции Chanel Metiers d'Art, которую она ранее представила в Дакаре (Сенегал). В интервью японскому изданию номинантка премии "Оскар" рассказала, что для нее одежда — это способ выразить себя.

"Мне нравится бросать вызов общественному мнению и открывать новые пути", — сказала она.

Актриса уже много лет сотрудничает с французским модным домом Chanel. Кристен была музой Карла Лагерфельда, а после его смерти продолжила сотрудничество с новым креативным директором дома Виржин Виар.

Кристен Стюарт в фотосессии Elle Japan. Фото: Elle.com

Кристен Стюарт в фотосессии Elle Japan. Фото: Elle.com

Кристен Стюарт в фотосессии Elle Japan. Фото: Elle.com

Кристен Стюарт в фотосессии Elle Japan. Фото: Elle.com

Кристен Стюарт в фотосессии Elle Japan. Фото: Elle.com

Кристен Стюарт в фотосессии Elle Japan. Фото: Elle.com

Кристен Стюарт в фотосессии Elle Japan. Фото: Elle.com

Напомним, ранее мы писали, что актриса Сальма Хайек устроила фотосессию в 15-килограммовом платье. Также мы рассказывали, что экс-невеста американского актера Леонардо Ди Каприо, модель Камилла Марроне, примерила откровенные наряды в стильной фотосессии.