Герой шоу "Холостяк" Александр Терен высказался о депрессивном состоянии

Полуобнаженный Терен упомянул о депрессивном состоянии близких
После финала романтического телешоу "Холостяк-13" ветеран войны, общественный деятель Александр Терен (Будько) продолжает активно вести соцсети. Своим подписчикам он показал поход в спортзал и поделился откровенными мыслями.
Соответствующие сториз появились в его Instagram.
Александр Терен о депрессивном состоянии
Ветеран войны отметил, что в спортивном зале он восстанавливается ментально и снимает стресс. Терен намекнул на непростой период в жизни.
"В моем окружении за последнюю неделю у пяти человек уже диагностировали депрессивное состояние. Вот и я думаю, это у меня выгорание или все же надо пройти проверку у специалиста", — признался Терен.
Главный герой шоу "Холостяк-13" заметил, что понимает — спортзал не является панацеей от проблем. Но позволяет ему разрядиться морально и избавиться от накопившейся агрессии.
Терен принял участие в нескольких интервью. Во время одного из них понял, что ему становится неприятно вспоминать о ранении. Это впервые, заверил Александр, когда он поймал себя на такой мысли.
Напомним, ранее мы писали, пошел бы Александр Терен на выборы с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Также мы рассказывали, что избранница Терена оправдалась после языкового скандала.
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