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"Напролом": группа "СКАЙ" представила мощный клип с защитниками Украины на линии фронта

14 апреля 2023 09:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Напролом": группа "СКАЙ" представила мощный клип с защитниками Украины на линии фронта
Фронтмен группы "СКАЙ", музыкант Олег Собчук. Фото: УНИАН
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пятница — любимый день премьер среди музыкантов. Группа "СКАЙ" презентовала патриотический клип на одну из песен, попавших в новый альбом.

Видео, в котором появились защитники Украины, опубликовано на YouTube канале группы.

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"Напролом" — трек из седьмого альбома, который недавно был презентован слушателям. И именно в поддержку новой пластинки, группа "СКАЙ" отправилась в очередной благотворительный тур по Украине, в котором запланировано 35 концертов.

Песня и видеоработа призваны поднимать боевой дух, мотивировать и придавать силы, вселяя веру в нашу победу. Режиссером и оператором клипа выступил Сергей Малый, монтаж — Александр Кулак.

"Сражаясь с неадекватным и коварным рашистским врагом, у нас только один путь — напролом! Мы на своей земле и нам чужого не надо! Мы должны уничтожить врага, идя напролом к полной нашей победе! Это единственный путь! У нас нет другого выбора. Помогать и побеждать! Это то, чем сейчас должен заниматься каждый украинец. Слава несокрушимому украинскому народу! Слава украинским воинам! Слава Украине!" — прокомментировал премьеру фронтмен "СКАЙ" Олег Собчук.

Напомним, ранее мы писали, что украинский исполнитель YAKTAK эмоционально отреагировал на русские песни в украинских чартах. Также мы рассказывали, что в день второго полуфинала конкурса "Евровидение-2023", 11 мая, в сопровождении филармонического оркестра BBC певица Джамала представит свой новый альбом QIRIM, основанный на крымско-татарских народных песнях.

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