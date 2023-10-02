Невеста Джейсона Стэтхэма похвасталась супермодельной фигурой в прозрачном наряде

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась серией пикантных фотографий. Подруга Джейсона Стэтхэма поразила домашней фотосессией в прозрачном комбинезоне.

Снимки Роузи опубликовала в своем Instagram.

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На фото Роузи Хантингтон-Уайтли позирует на кровати в белом наряде, под которым нет белья. На плечи модель накинула пиджак.

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

"Спокойной ночи", — лаконично подписала фото знаменитость.

Супермодель переехала из Малибу к своему избраннику, актеру Джейсону Стэтхэму, от которого родила двоих детей. Звезда продала свое имение в Малибу за 18,5 млн долларов и поселилась в Лондоне.

"Я сельская девочка в сердце. Провела много времени в Лос-Анджелесе. Жила в других городах: там гламур и развлечения, но реальная красота за городом, особенно в моем родном городке, где приветливые люди, улыбающиеся без причины. Воздух за городом свежий, и я до сих пор люблю смотреть на овечек, свиней, уток, и конечно, лошадей. Где бы я ни была, не люблю надолго уезжать из дома. Там я чувствую и наслаждаюсь жизнью", — поделилась модель с журналом Great British LIFE.

Роузи Хантингтон-Уайтли до сих пор официально не оформила отношения с Джейсоном Стэтхэмом. Пара обручилась в 2016 году.

"Мы ждем с нетерпением свадьбы, но это не приоритет, мы счастливы. Я думаю было бы прекрасно сыграть свадьбу, когда дети подрастут и смогут быть частью праздника", — прокомментировала супермодель.

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