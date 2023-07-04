Невеста Роналду стала лицом модного бренда
Невеста и мама детей Криштиану Роналду Джорджина Родригез в свое время познакомилась со звездным футболистом, работая в магазине известного бренда. Теперь красавице именитые марки сами предлагают выгодные сделки.
Фото новой рекламной кампании невеста Роналду опубликовала в Instagram.
Естественная красота и внутренняя сила
Джорджина стала лицом модной марки GUESS. Фотосессия прошла в историческом здании 19 века в Мадриде.
"Мы рады представить Джорджину, ставшую лицом нашего бренда. Она сильная, уверенная в себе и решительная женщина. Кампания и локация не только точно отражают ее натуральную красоту, но и чувственный динамизм, внутреннюю силу, прекрасно отражающие видение бренда и его стиль", – прокомментировал событие соучредитель марки Пол Марчиано.
После объявления о сотрудничестве Джорджины с маркой, ее фото появились в центре Рима в бутиках бренда.
Ранее подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез снялась для обложки Harper's Bazaar Saudi Arabia.
Напомним, невеста Роналду Джорджина Родригез вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах в золотом платье.