Жених Меган Фокс показал свою дочь-татуировщицу

Музыкант Machine Gun Kelly с дочерью. Фото: instagram.com/machinegunkelly/

Жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly уделяет немало времени дочери Кейси. Звезда доверяет девочке делать себе татуировки и ходит с ней на светские мероприятия.

Соответствующим фото музыкант поделился в своем Instagram.

Читайте также:

Собственный тату-мастер

Музыкант Machine Gun Kelly воспитывает дочь-подростка от предыдущих отношений с подругой Эммой Кэннон. Артист поделился кадрами, на которых девочка делает ему татуировку и позирует с ним на красной дорожке показа Dolce and Gabbana.

"Моя дочь сказала летний отдых, мы завершили его на фестивале", — подписал фотографии с девочкой Machine Gun Kelly.

Кстати, невеста певица актриса Меган Фокс также имеет троих детей от предыдущего брака с актером Брайаном Остином Грином. Недавно Меган поделилась методами воспитания сыновей.

"Ноа начал носить платья, когда ему было два года, я прочла много книг об этом. Некоторые книги были написаны трансгендерами, некоторые были о том, как это, когда парень носит платье. Ты можешь выражать себя, как хочешь, и это не о сексуальности. Поэтому мне было важно объяснить, что никто не должен влиять на их самочувствие, никто не должен заставлять их чувствовать себя неловко, я не могу контролировать отношение людей к моим детям или что другие дети думают о них в школе. Их нет в моем Instagram. Я горжусь своими детьми. Ноа — невероятный пианист. Он может выучить концерт Моцарта за час", — говорит Меган.

Напомним, ушедший в политику американский продюсер Робби Старбак обвинил голливудскую актрису Меган Фокс в издевательстве над ее троими сыновьями. Мужчина имел в виду период, когда дети гуляли по улицам города в девичьей одежде. Робби заявил, что это делать их заставляла именно Меган.

37-летняя Меган уверена, что Робби просто пытается укрепить свою политическую карьеру и использует ее популярность. Фокс, в присущем ей стиле, назвала политика "неуверенным самовлюбленным импотентом".

Ранее стало известно, что актриса Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly отложили планы на свою свадьбу. Пара пытается спасти отношения.