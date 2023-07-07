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Наркотики чуть не убили Мадонну, — СМИ

7 июля 2023 12:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наркотики чуть не убили Мадонну – СМИ
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мадонна недавно напугала фанатов, когда ее нашли без сознания в собственной квартире. Теперь появилась информация, что артистке ввели препарат, который используют при передозировке наркотическими веществами.

Об этом пишет PageSix.

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Спасательная инъекция

Певица Мадонна сейчас находится дома и восстанавливает здоровье после экстренной госпитализации неделю назад. В СМИ появилась версия, что 64-летней артистке могло стать плохо после передозировки наркотиками. Когда звезду нашли без сознания, ей ввели специальный препарат, который обычно применяют в данной ситуации. Окружение певицы утверждает, что ей действительно сделали инъекцию этим препаратом, но для преодоления септического шока из-за бактериальной инфекции.

Последние месяцы Мадонна активно готовилась к своему туру The Celebration Tour. Звезда не жалела себя и репетировала шесть раз в неделю. Сейчас артистка находится дома. По словам ее друзей, она слаба и уставшая, но не может дождаться, когда снова начнет подготовку к турне.

"Она серьезно относится к лечению и сфокусирована прежде всего на собственном здоровье. У нее большая группа поддержки из ее друзей и родных. Так что ежедневно ей становится лучше",  говорит источник из окружения артистки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, певицу Мадонну выписали из больницы и отвезли в апартаменты в Нью-Йорке. Там она будет находиться до полного восстановления.

Ранее звезда 1990-х годов, лидер группы Yurcash Юрий Юрченко, попал в больницу. Во время благотворительного концерта у артиста пропал слух.

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