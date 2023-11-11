Нарвався на черговий хейт — Потап зняв відео з ліхтарем у руці

Український репер Олексій Потапенко. Фото: скриншот

Український репер Олексій Потапенко, відомий як Потап, знову нарвався на обурення користувачів. Цього разу він з ліхтарем у руках розповів, коли вийде його новий трек.

Відповідне відео Потап оприлюднив у TikTok.

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Так, Потап опублікував відео, на якому він з рушником на плечах та з великим ліхтарем зі свічкою всередині назвав дату прем'єри нової пісні. Репер, кудись прямуючи й постійно озираючись, заявив, що ще ніхто не здогадався з ким він записав дует.

Наприкінці відео Потап з серйозним виглядом нібито гасить свічку крізь скло ліхтаря. Таким чином репер, певно, хотів створити інтригу.

Реакція шанувальників на відео Потапа

Шанувальників зовсім не цікавить, з ким Потап записав нову пісню. Вони продовжують обговорювати його скандальний відпочинок в ОАЕ, висловлюючи обурення в коментарях.

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Поки інші співаки дають концерти для воїнів Потап з Винником влаштували змагання, хто більше засвітиться в Тік Тоці! Стидота!!!

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Все…прошло время фанатизма и любви к вам. Война изначально показала, кто есть кто... еще с 2014….

Скриншот коментарів під відео Потапа

Скриншот коментарів під відео Потапа

Скриншот коментарів під відео Потапа

Скриншот коментарів під відео Потапа

Нагадаємо, що днями Потапа, який з дружиною Настею Каменських поїхав за кордон, помітили в Дубаї в компанії росіян.

Також ми писали, що Потап поділився новим знімком і розповів, з якою метою він їздив до ОАЕ, через що потрапляв у гучний скандал.