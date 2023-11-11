Нарвався на черговий хейт — Потап зняв відео з ліхтарем у руці
Український репер Олексій Потапенко, відомий як Потап, знову нарвався на обурення користувачів. Цього разу він з ліхтарем у руках розповів, коли вийде його новий трек.
Відповідне відео Потап оприлюднив у TikTok.
Потап відзначився черговою витівкою
Так, Потап опублікував відео, на якому він з рушником на плечах та з великим ліхтарем зі свічкою всередині назвав дату прем'єри нової пісні. Репер, кудись прямуючи й постійно озираючись, заявив, що ще ніхто не здогадався з ким він записав дует.
Наприкінці відео Потап з серйозним виглядом нібито гасить свічку крізь скло ліхтаря. Таким чином репер, певно, хотів створити інтригу.
@potapreal
17 листопада премєра♬ original sound - Potap
Реакція шанувальників на відео Потапа
Шанувальників зовсім не цікавить, з ким Потап записав нову пісню. Вони продовжують обговорювати його скандальний відпочинок в ОАЕ, висловлюючи обурення в коментарях.
- Наверное с Иванушки Интернешнл в Дубаях дует записал
- Поки інші співаки дають концерти для воїнів Потап з Винником влаштували змагання, хто більше засвітиться в Тік Тоці! Стидота!!!
- Новий дует з Паніном
- Все…прошло время фанатизма и любви к вам. Война изначально показала, кто есть кто... еще с 2014….
Нагадаємо, що днями Потапа, який з дружиною Настею Каменських поїхав за кордон, помітили в Дубаї в компанії росіян.
Також ми писали, що Потап поділився новим знімком і розповів, з якою метою він їздив до ОАЕ, через що потрапляв у гучний скандал.
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