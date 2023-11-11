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Нарвався на черговий хейт — Потап зняв відео з ліхтарем у руці

11 листопада 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нарвався на черговий хейт — Потап зняв відео з ліхтарем у руці
Український репер Олексій Потапенко. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український репер Олексій Потапенко, відомий як Потап, знову нарвався на обурення користувачів. Цього разу він з ліхтарем у руках розповів, коли вийде його новий трек. 

Відповідне відео Потап оприлюднив у TikTok.

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Так, Потап опублікував відео, на якому він з рушником на плечах та з великим ліхтарем зі свічкою всередині назвав дату прем'єри нової пісні. Репер, кудись прямуючи й постійно озираючись, заявив, що ще ніхто не здогадався з ким він записав дует.

Наприкінці відео Потап з серйозним виглядом нібито гасить свічку крізь скло ліхтаря. Таким чином репер, певно, хотів створити інтригу.

@potapreal

17 листопада премєра

♬ original sound - Potap

Реакція шанувальників на відео Потапа

Шанувальників зовсім не цікавить, з ким Потап записав нову пісню. Вони продовжують обговорювати його скандальний відпочинок в ОАЕ, висловлюючи обурення в коментарях.

  • Наверное с Иванушки Интернешнл в Дубаях дует записал
  • Поки інші співаки дають концерти для воїнів Потап з Винником влаштували змагання, хто більше засвітиться в Тік Тоці! Стидота!!!
  • Новий дует з Паніном
  • Все…прошло время фанатизма и любви к вам. Война изначально показала, кто есть кто... еще с 2014….
Скриншот коментарів під відео Потапа
Скриншот коментарів під відео Потапа
Скриншот коментарів під відео Потапа
Скриншот коментарів під відео Потапа
Скриншот коментарів під відео Потапа
Скриншот коментарів під відео Потапа
Скриншот коментарів під відео Потапа
Скриншот коментарів під відео Потапа

Нагадаємо, що днями Потапа, який з дружиною Настею Каменських поїхав за кордон, помітили в Дубаї в компанії росіян.

Також ми писали, що Потап поділився новим знімком і розповів, з якою метою він їздив до ОАЕ, через що потрапляв у гучний скандал.

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