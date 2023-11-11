Нарвался на очередной хейт — Потап снял видео с фонарем в руке
Украинский рэпер Алексей Потапенко, известный как Потап, снова нарвался на возмущение пользователей. На этот раз он с фонарем в руке рассказал, когда выйдет его новый трек.
Соответствующее видео Потап обнародовал в TikTok.
Потап отметился очередной выходкой
Так, Потап опубликовал видео, на котором он с полотенцем на плечах и большим фонарем со свечой внутри назвал дату премьеры новой песни. Рэпер, куда-то направляясь и постоянно оглядываясь, заявил, что еще никто не догадался, с кем он записал дуэт.
В конце видео Потап с серьезным видом гасит свечу сквозь стекло фонаря. Таким образом рэппер, видимо, хотел создать интригу.
@potapreal
17 ноября премьера♬ original sound - Potap
Реакция поклонников на видео Потапа
Почитателей совсем не интересует, с кем Потап записал новую песню. Они продолжают обсуждать его скандальный отдых в ОАЭ, выражая негодование в комментариях.
- Наверное, с Иванушки Интернешнл в Дубаях дуэт записал
- Пока другие певцы дают концерты для воинов Потап с Винником устроили соревнования, кто больше засветится в Тике! Стыдоба!!!
- Новый дуэт с Паниным
- Все…прошло время фанатизма и любви к вам. Война первоначально показала, кто есть кто... еще с 2014 года
Напомним, что на днях Потапа, который с женой Настей Каменских уехал за границу, заметили в Дубае в компании россиян.
Также мы писали, что Потап поделился новым снимком и рассказал, с какой целью он ездил в ОАЭ, из-за чего попадал в громкий скандал.
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