Нарвался на очередной хейт — Потап снял видео с фонарем в руке

Украинский рэпер Алексей Потапенко. Фото: скриншот

Украинский рэпер Алексей Потапенко, известный как Потап, снова нарвался на возмущение пользователей. На этот раз он с фонарем в руке рассказал, когда выйдет его новый трек.

Соответствующее видео Потап обнародовал в TikTok.

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Так, Потап опубликовал видео, на котором он с полотенцем на плечах и большим фонарем со свечой внутри назвал дату премьеры новой песни. Рэпер, куда-то направляясь и постоянно оглядываясь, заявил, что еще никто не догадался, с кем он записал дуэт.

В конце видео Потап с серьезным видом гасит свечу сквозь стекло фонаря. Таким образом рэппер, видимо, хотел создать интригу.

Реакция поклонников на видео Потапа

Почитателей совсем не интересует, с кем Потап записал новую песню. Они продолжают обсуждать его скандальный отдых в ОАЭ, выражая негодование в комментариях.

Наверное, с Иванушки Интернешнл в Дубаях дуэт записал

Пока другие певцы дают концерты для воинов Потап с Винником устроили соревнования, кто больше засветится в Тике! Стыдоба!!!

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Скриншот комментариев под видео

Скриншот комментариев под видео

Скриншот комментариев под видео

Скриншот комментариев под видео Потапа

Напомним, что на днях Потапа, который с женой Настей Каменских уехал за границу, заметили в Дубае в компании россиян.

Также мы писали, что Потап поделился новым снимком и рассказал, с какой целью он ездил в ОАЭ, из-за чего попадал в громкий скандал.