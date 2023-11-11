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Нарвался на очередной хейт — Потап снял видео с фонарем в руке

11 ноября 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Нарвался на очередной хейт — Потап снял видео с фонарем в руке
Украинский рэпер Алексей Потапенко. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский рэпер Алексей Потапенко, известный как Потап, снова нарвался на возмущение пользователей. На этот раз он с фонарем в руке рассказал, когда выйдет его новый трек.

Соответствующее видео Потап обнародовал в TikTok.

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Так, Потап опубликовал видео, на котором он с полотенцем на плечах и большим фонарем со свечой внутри назвал дату премьеры новой песни. Рэпер, куда-то направляясь и постоянно оглядываясь, заявил, что еще никто не догадался, с кем он записал дуэт.

В конце видео Потап с серьезным видом гасит свечу сквозь стекло фонаря. Таким образом рэппер, видимо, хотел создать интригу.

@potapreal

17 ноября премьера

♬ original sound - Potap

Реакция поклонников на видео Потапа

Почитателей совсем не интересует, с кем Потап записал новую песню. Они продолжают обсуждать его скандальный отдых в ОАЭ, выражая негодование в комментариях.

  • Наверное, с Иванушки Интернешнл в Дубаях дуэт записал
  • Пока другие певцы дают концерты для воинов Потап с Винником устроили соревнования, кто больше засветится в Тике! Стыдоба!!!
  • Новый дуэт с Паниным
  • Все…прошло время фанатизма и любви к вам. Война первоначально показала, кто есть кто... еще с 2014 года
Скриншот комментариев под видео
Скриншот комментариев под видео
Скриншот комментариев под видео
Скриншот комментариев под видео
Скриншот комментариев под видео
Скриншот комментариев под видео
Скриншот комментариев под видео
Скриншот комментариев под видео Потапа

Напомним, что на днях Потапа, который с женой Настей Каменских уехал за границу, заметили в Дубае в компании россиян.

Также мы писали, что Потап поделился новым снимком и рассказал, с какой целью он ездил в ОАЭ, из-за чего попадал в громкий скандал.

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