Акторка Катерина Нікітіна показала молоду красуню в ліжку – їх тепер троє

Акторка Катерина Нікітіна під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода акторка, зірка проєкту "Жіночий квартал" та шоу "Ліга сміху" Катерина Нікітіна показала свою подругу. Відома телезірка показала, як в її ліжку з’явилася одна красуня, та насмішила фотографією, де можна побачити реакцію цієї дівчини.

Відповідну публікацію Катерина Нікітіна розмістила в розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Відомо, що під час повномасштабної війни акторка активно зайнялася волонтерською діяльністю та досить серйозно підтримує воїнів Збройних сил України. Також Катерина Нікітіна не забуває й про соціальні мережі, які вона теж активно веде.

Завдяки такій активності шанувальники телезірки завжди знаходять якісь цікаві речі. В акторки досить гарне почуття гумору, тому вона завжди знаходить, чим порадувати своїх шанувальників, особливо в такий складний для українців період.

Акторка Катерина Нікітіна на шоу "Хто зверху?". Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно телезірка дуже спантеличила шанувальників, розмістивши цікаву фотографію. Акторка показала, як в її ліжку лежить молода красуня в тоненькій маєчці. Виявляється, цю дівчину звати Діана Давиденко, яка є артисткою вокального жанру, також вона є подругою Катерини.

На кадрах подруга акторки лежить в ліжку під покривалом, тримаючи телефон в руках. Ймовірно, Катерина Нікітіна нишком зняла свою подругу, адже, судячи з виразу обличчя, вона зовсім не очікувала, що акторка почне її знімати.

Stories акторки Катерини Нікітіної. Фото: скриншот з Instagram

"Ви подивіться, хто у мене в ліжку??! Нас тепер троє. + 1 красуня в нашу квартиру", — написала на відео акторка "Жіночого кварталу".

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ірина Сопонару розповіла про свої заручини з коханим.

Раніше ми розповідали про те, що актор Євген Кошовий зізнався, як змінилася робота студії "Квартал 95" під час війни.

Також ми повідомляли про те, що акторка "Жіночого кварталу" Олександра Машлятіна розповіла, як вона мало не втратила близьку людину.