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"Нас троє": Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" показала молоду красуню в ліжку

26 червня 2023 15:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Акторка Катерина Нікітіна показала молоду красуню в ліжку – їх тепер троє
Акторка Катерина Нікітіна під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода акторка, зірка проєкту "Жіночий квартал" та шоу "Ліга сміху" Катерина Нікітіна показала свою подругу. Відома телезірка показала, як в її ліжку з’явилася одна красуня, та насмішила фотографією, де можна побачити реакцію цієї дівчини.

Відповідну публікацію Катерина Нікітіна розмістила в розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Відомо, що під час повномасштабної війни акторка активно зайнялася волонтерською діяльністю та досить серйозно підтримує воїнів Збройних сил України. Також Катерина Нікітіна не забуває й про соціальні мережі, які вона теж активно веде.

Завдяки такій активності шанувальники телезірки завжди знаходять якісь цікаві речі. В акторки досить гарне почуття гумору, тому вона завжди знаходить, чим порадувати своїх шанувальників, особливо в такий складний для українців період.

Екатерина Никитина
Акторка Катерина Нікітіна на шоу "Хто зверху?". Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно телезірка дуже спантеличила шанувальників, розмістивши цікаву фотографію. Акторка показала, як в її ліжку лежить молода красуня в тоненькій маєчці. Виявляється, цю дівчину звати Діана Давиденко, яка є артисткою вокального жанру, також вона є подругою Катерини.

На кадрах подруга акторки лежить в ліжку під покривалом, тримаючи телефон в руках. Ймовірно, Катерина Нікітіна нишком зняла свою подругу, адже, судячи з виразу обличчя, вона зовсім не очікувала, що акторка почне її знімати.

Скріншот зі Stories Катерини Нікітіної
 Stories акторки Катерини Нікітіної. Фото: скриншот з Instagram

"Ви подивіться, хто у мене в ліжку??! Нас тепер троє. + 1 красуня в нашу квартиру", — написала на відео акторка "Жіночого кварталу".

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