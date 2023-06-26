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"Нас трое": Катя Никитина из "Женского квартала" показала молодую красавицу в постели

26 июня 2023 15:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Актриса Екатерина Никитина показала молодую красавицу в постели – их теперь трое
Актриса Екатерина Никитина во время интервью. Фото: скриншот из YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая актриса, звезда проекта "Женский квартал" и шоу "Лига смеха" Екатерина Никитина показала свою подругу. Известная телезвезда показала, как в ее постели появилась одна красавица, и насмешила фотографией, где можно увидеть реакцию этой девушки.

Соответствующую публикацию Екатерина Никитина разместила в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Известно, что во время полномасштабной войны актриса активно занялась волонтерской деятельностью и серьезно поддерживает воинов Вооруженных сил Украины. Также Екатерина Никитина не забывает и о социальных сетях, которые она тоже активно ведет.

Благодаря такой активности поклонники телезвезды всегда находят какие-нибудь интересные вещи. У актрисы достаточно хорошее чувство юмора, поэтому она всегда находит, чем порадовать своих поклонников, особенно в такой сложный для украинцев период.

Екатерина Никитина
Актриса Екатерина Никитина на шоу "Хто зверху?". Фото: скриншот из YouTube

Недавно телезвезда очень озадачила поклонников, разместив интересную фотографию. Актриса показала, как в ее постели лежит молодая красавица в тоненькой маечке. Оказывается, эту девушку зовут Диана Давиденко, которая является артисткой вокального жанра, также она подруга Екатерины.

На кадрах подруга актрисы лежит в постели под покрывалом, держа телефон в руках. Вероятно, Екатерина Никитина исподтишка сняла свою подругу, ведь, судя по выражению лица, она совсем не ожидала, что актриса начнет ее снимать.

Скриншот из Stories Екатерины Никитиной
Stories актрисы Екатерины Никитиной. Фото: скриншот из Instagram

"Вы посмотрите, кто у меня в постели??! Нас теперь трое. +1  красавица в нашу квартиру", — написала на видео актриса "Женского квартала".

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ирина Сопонару рассказала о своей помолвке с любимым.

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