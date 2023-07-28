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NASA запускає власний стрімінговий сервіс із серіалами про космос

28 липня 2023 18:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
NASA запускає власний стрімінговий сервіс із серіалами про космос
NASA порадує землян новин контентом. Фото: instagram.com/nasa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Американське космічне агентство NASA запустить стримінгову платформу NASA+. Вже влітку цього року поціновувачі космічної тематики зможуть побачити новий контент.

Про це йдеться на офіційному сайті NASA.

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На платформі можна буде безкоштовно дивитися прямі трансляції агентства і серіали про космічні місії NASA. Пізніше доступ до контенту зʼявиться у iOS, Android, на сайті агентства і телеприставках Roku, Apple TV та Fire TV.

NASA також хоче обʼєднати інформацію про свої підрозділи, місії та дослідницькі проєкти на одный стрімінговій платформі. Наразі користувачі можуть зайти на бета-версію сайту для попереднього ознайомлення.

"Завдяки новій платформі NASA космос буде у вас під рукою, — сказав Марк Еткінд, заступник адміністратора відділу комунікацій штаб-квартири NASA. — Трансформація нашого цифрового контенту допоможе нам краще розповідати історії про те, як NASA досліджує невідоме у космосі, надихає відкриттями та впроваджує інновації на благо людства".

 

Нагадаємо, однойменний серіал за мотивами пригодницької гри The Last of Us став надзвичайно популярним серед великої кількості глядачів. Вже після виходу перших трьох епізодів, HBO оголосив про початок виробництва другого сезону серіалу, і він не буде останнім.

Раніше стало відомо, що довгоочікувані кінопроєкти опинилися під загрозою. Через страйк акторів та сценаристів у Голлівуді зйомки відомих картин призупинено.

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