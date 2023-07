NASA запускає власний стрімінговий сервіс із серіалами про космос

NASA порадує землян новин контентом. Фото: instagram.com/nasa/

Американське космічне агентство NASA запустить стримінгову платформу NASA+. Вже влітку цього року поціновувачі космічної тематики зможуть побачити новий контент.

Про це йдеться на офіційному сайті NASA.

Космос під рукою

На платформі можна буде безкоштовно дивитися прямі трансляції агентства і серіали про космічні місії NASA. Пізніше доступ до контенту зʼявиться у iOS, Android, на сайті агентства і телеприставках Roku, Apple TV та Fire TV.

NASA також хоче обʼєднати інформацію про свої підрозділи, місії та дослідницькі проєкти на одный стрімінговій платформі. Наразі користувачі можуть зайти на бета-версію сайту для попереднього ознайомлення.

"Завдяки новій платформі NASA космос буде у вас під рукою, — сказав Марк Еткінд, заступник адміністратора відділу комунікацій штаб-квартири NASA. — Трансформація нашого цифрового контенту допоможе нам краще розповідати історії про те, як NASA досліджує невідоме у космосі, надихає відкриттями та впроваджує інновації на благо людства".

