NASA запускает собственный стриминговый сервис с сериалами о космосе

NASA обрадует землян новостей контентом. Фото: instagram.com/nasa/

Американское космическое агентство NASA запустит стриминговую платформу NASA+. Уже летом этого года любители космической тематики смогут увидеть новый контент.

Об этом говорится на официальном сайте NASA.

Космос под рукой

На платформе можно будет бесплатно смотреть прямые трансляции агентства и сериалы о космических миссиях NASA. Позже доступ к контенту появится у iOS, Android, на сайте агентства и телеприставок Roku, Apple TV и Fire TV.

NASA также хочет объединить информацию о своих подразделениях, миссиях и исследовательских проектах на одной стреминговой платформе. Пользователи могут зайти на бета-версию сайта для предварительного ознакомления.

"Благодаря новой платформе NASA космос будет у вас под рукой, — сказал Марк Эткинд, заместитель администратора отдела коммуникаций штаб-квартиры NASA. — Трансформация нашего цифрового контента поможет нам лучше рассказывать истории о том, как NASA исследует неизвестное в космосе, вдохновляет открытиями и внедрением инноваций на благо человечества".

