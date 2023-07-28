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NASA запускает собственный стриминговый сервис с сериалами о космосе

28 июля 2023 18:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
NASA запускает собственный стриминговый сервис с сериалами о космосе
NASA обрадует землян новостей контентом. Фото: instagram.com/nasa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Американское космическое агентство NASA запустит стриминговую платформу NASA+. Уже летом этого года любители космической тематики смогут увидеть новый контент.

Об этом говорится на официальном сайте NASA.

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Космос под рукой

На платформе можно будет бесплатно смотреть прямые трансляции агентства и сериалы о космических миссиях NASA. Позже доступ к контенту появится у iOS, Android, на сайте агентства и телеприставок Roku, Apple TV и Fire TV.

NASA также хочет объединить информацию о своих подразделениях, миссиях и исследовательских проектах на одной стреминговой платформе. Пользователи могут зайти на бета-версию сайта для предварительного ознакомления.

"Благодаря новой платформе NASA космос будет у вас под рукой, — сказал Марк Эткинд, заместитель администратора отдела коммуникаций штаб-квартиры NASA. — Трансформация нашего цифрового контента поможет нам лучше рассказывать истории о том, как NASA исследует неизвестное в космосе, вдохновляет открытиями и внедрением инноваций на благо человечества".

 

Напомним, одноименный сериал по мотивам приключенческой игры The Last of Us стал очень популярен среди большого количества зрителей. Уже после выхода первых трех эпизодов HBO объявил о начале производства второго сезона сериала, и он не будет последним.

Ранее стало известно, что долгожданные кинопроекты оказались под угрозой. Из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде съемки известных картин приостановлены.

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