Насолоджувався прогулянками та співав: якими були останні дні культового Тонні Беннетта

Культовий співак Тонні Беннетт пішов з життя у 96 років. Артист не дожив до свого дня народження два тижні.

Впізнавав дружину та дітей

Останні кілька тижнів свого життя Тонні Беннет в інвалідному візку насолоджувався сонячною прогулянкою в Центральному парку Нью-Йорка, у туристичному місці Манхеттена, яке розташоване за декілька кроків від розкішної квартири, де він провів свої останні дні.

Сім’я артиста сказала, що Беннет все "співав за своїм піаніно" всього за кілька днів до смерті, поділившись, що остання пісня, яку він виконав, була його першим хітом номер один "Because of You".

Знайому артиста сказала, що востаннє бачила його, і "він усміхався, але ми знали, що він не з нами".

Дружина Тоні Беннетта, Сьюзан Бенедетто, зробила наступну заяву:

"Дякуємо всім шанувальникам, друзям і колегам Тоні, які відзначили його життя та людяність і поділилися своєю любов'ю до нього та його музичної спадщини. Від перших виступів у якості співаючого офіціанта в Квінсі до останніх виступів у 2021 році в Radio City Music Hall Тоні із задоволенням виконував пісні, які йому подобалися, і радував людей. І яким би сумним не був сьогоднішній день для всіх нас, ми можемо вічно знаходити радість у спадщині Тоні", — переконана жінка артиста.

У лютому 2021 року Сьюзен підтвердила, що п’ять років тому у співака діагностували хворобу Альцгеймера.

Вона описала, як Тоні "не завжди був упевнений, де він знаходиться або що відбувається навколо нього", і що "звичайні предмети, такі знайомі, як виделка чи комплект ключів від дому, можуть бути для нього надзвичайно загадковими".

"Але мені погано про це говорити, тому що нам пощастило набагато більше, ніж багатьом людям з таким діагнозом. У нас така хороша команда. Син Денні займається бізнесом Тоні. У нас чудові лікарі. Він впізнає мене, слава Богу, його дітей, ми благословенні", — розповіла дружина покійного артиста.

