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Наслаждался прогулками и пел: какими были последние дни культового Тони Беннетта

22 июля 2023 09:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наслаждался прогулками и пел: какими были последние дни культового Тонни Беннетта
Певец Тони Беннет. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Культовый певец Тони Беннетт ушел из жизни в 96 лет. Артист не дожил до своего дня рождения две недели.

Об этом Daily Mail.

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Последние несколько недель своей жизни Тони Беннет в инвалидной коляске наслаждался солнечной прогулкой в Центральном парке Нью-Йорка, в туристическом месте Манхэттена, расположенном в нескольких шагах от роскошной квартиры, где он провел свои последние дни.

Семья артиста сказала, что Беннет все так же "пел, играя на своем пианино" всего за несколько дней до смерти, поделившись, что последняя песня, которую он исполнил, была его первым хитом номер один "Because of You".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tony Bennett (@itstonybennett)

Знакомая артиста сказала, что в последний раз видела его, и "он улыбался, но мы знали, что он не с нами".

Жена Тони Беннетта, Сьюзан Бенедетто, сделала следующее заявление:

"Спасибо всем поклонникам, друзьям и коллегам Тони, которые отметили его жизнь и человечность и поделились своей любовью к нему и его музыкальному наследию. От первых выступлений в качестве поющего официанта в Квинсе до последних выступлений в 2021 году в Radio City Music Hall Тони с удовольствием исполнял песни, которые ему нравились, и радовал людей. И каким бы ни был печальным сегодняшний день для всех нас, мы можем вечно находить радость в наследии Тони", — убеждена жена артиста.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tony Bennett (@itstonybennett)

В феврале 2021 Сьюзен подтвердила, что пять лет назад у певца диагностировали болезнь Альцгеймера.

Она рассказала, как Тони "не всегда был уверен, где он находится или что происходит вокруг него", и что "обычные предметы, такие знакомые как вилка или комплект ключей от дома, могут быть для него чрезвычайно загадочными".

"Но мне плохо об этом говорить, потому что нам повезло гораздо больше, чем многим людям с таким диагнозом. У нас такая хорошая команда. Сын Дэнни занимается бизнесом Тони. У нас отличные врачи. Он узнает меня, слава Богу, детей, мы благословлены", — рассказала жена покойного артиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tony Bennett (@itstonybennett)

Напомним, сотрудники службы быстрого реагирования прибыли в дом культовой звезды Брижит Бардо. У актрисы были проблемы с дыханием.

Ранее стало известно, что певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Тело звезды у нее дома обнаружила сиделка.

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