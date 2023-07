Наслаждался прогулками и пел: какими были последние дни культового Тонни Беннетта

Певец Тони Беннет. Фото: Reuters

Культовый певец Тони Беннетт ушел из жизни в 96 лет. Артист не дожил до своего дня рождения две недели.

Узнавал жену и детей

Последние несколько недель своей жизни Тони Беннет в инвалидной коляске наслаждался солнечной прогулкой в Центральном парке Нью-Йорка, в туристическом месте Манхэттена, расположенном в нескольких шагах от роскошной квартиры, где он провел свои последние дни.

Семья артиста сказала, что Беннет все так же "пел, играя на своем пианино" всего за несколько дней до смерти, поделившись, что последняя песня, которую он исполнил, была его первым хитом номер один "Because of You".

Знакомая артиста сказала, что в последний раз видела его, и "он улыбался, но мы знали, что он не с нами".

Жена Тони Беннетта, Сьюзан Бенедетто, сделала следующее заявление:

"Спасибо всем поклонникам, друзьям и коллегам Тони, которые отметили его жизнь и человечность и поделились своей любовью к нему и его музыкальному наследию. От первых выступлений в качестве поющего официанта в Квинсе до последних выступлений в 2021 году в Radio City Music Hall Тони с удовольствием исполнял песни, которые ему нравились, и радовал людей. И каким бы ни был печальным сегодняшний день для всех нас, мы можем вечно находить радость в наследии Тони", — убеждена жена артиста.

В феврале 2021 Сьюзен подтвердила, что пять лет назад у певца диагностировали болезнь Альцгеймера.

Она рассказала, как Тони "не всегда был уверен, где он находится или что происходит вокруг него", и что "обычные предметы, такие знакомые как вилка или комплект ключей от дома, могут быть для него чрезвычайно загадочными".

"Но мне плохо об этом говорить, потому что нам повезло гораздо больше, чем многим людям с таким диагнозом. У нас такая хорошая команда. Сын Дэнни занимается бизнесом Тони. У нас отличные врачи. Он узнает меня, слава Богу, детей, мы благословлены", — рассказала жена покойного артиста.

