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Пора открывать салон: Алина Гросу показала, как экономит деньги в США

18 июля 2023 17:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пора открывать салон: Алина Гросу показала, как экономит деньги в США
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Алина Гросу после своего заявления, что сейчас не тратит деньги на салоны красоты, показала этому доказательство. Звезда в домашних условиях делает уходовые процедуры.

Соответствующее фото артистка запостила в своем Instagram.

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Домашний салон красоты

Гросу сейчас находится в США. Звезда призналась, что в основном тратит заработанные деньги на благотворительность, а на процедурах красоты в профессиональных заведениях экономит.

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Покрасила волосы дома, сделала себе маску. Сейчас еще маникюр сделаю. Кажется, пора открывать салон. И работать самой", — подписала звезда фотографию, на которой позирует с маской на лице.

Гросу рассказала, что копит средства, чтобы потратить на более важные вещи.

"Сейчас все заработанные средства я направляю на помощь. Ведь считаю, что не время тратить средства на клипы, платья, салоны красоты и праздники. Сегодня важнее дела. Счастлива быть полезной, в первую очередь, для деток — потому что они наше будущее, а также для нескольких семей из Херсонщины, внеся вклад в их настоящее и восстановление жилья. В который раз убедилась, что наши люди — сильнейшие люди в мире! Каждую историю, которую я узнала от этих семей, пережила эмоционально сама, несмотря ни на что вы добрые и открытые!" — говорит певица.

Артистка заверила, что скоро приедет в Украину, а деньги, которыми помогает, отдает из собственных заработков.

"Никакие деньги я и моя семья/команда не собираем, мне важно передавать что-то от себя лично в руки именно тем, кто в этом нуждается", — добавила Гросу.

Артистка недавно рассказала, что впервые в жизни выиграла лотерею.

Напомним, видео на песню "Грозами" Алина Гросу сняла в Лос-Анджелесе. Алина призналась, что сняла видеоработу на айфон.

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