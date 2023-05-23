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Потап привітав Каменських з ювілеєм весілля, але кількість років не сходиться

23 травня 2023 15:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Потап привітав Каменських з ювілеєм весілля, але кількість років не сходиться
Весілля Олексія Потапенка та Насті Каменських. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Рівно чотири роки тому, 23 травня 2019-го, репер Олексій Потапенко (Потап) та співачка Настя Каменських зіграли пишне весілля в Києві. Першим про річницю в соцмережах згадав зірковий чоловік. 

Втім, редакція Новини.LIVE помітила відмінності щодо кількості років, які Потап і Настя прожили разом в шлюбі. 

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Подробиці

Потапенко та Каменських розписалися ще задовго до весілля в Києві 2019 року. Зробили це українські знаменитості в Лас-Вегасі (Невада, США). Саме з тієї церемонії Потап опублікував фотографії та привітав Настю з п’ятою річницею весілля. 

"П'ята річниця нашого весілля, крихітко! Дякую тобі за всі ці роки щастя та любові. Люблю тебе ще більше", — підписав знімок репер. 

Привітання Потапа з річницею весілля. Скриншот: Instagram/relpotap

Однак, у ЗМІ зірки розповідали, що спонтанне весілля, про яке мріяв Потап, зіркова пара відгуляла 2017 року. То ж якщо рахувати саме його, то парочка святкує не п’яту, а шосту річницю. Щодо столичної церемонії, на якій були присутні зіркові друзі, то 23 травня виповнилось чотири роки. 

В обох випадках цифра п’ять не фігурує. А це означає, або Потап помилився, рахуючи роки спільного життя в шлюбі з Настею, або ж зіркова пара надала ЗМІ неправдиву інформацію. 

Відзначимо, що на момент написання новини Каменських у своїх соцмережах не опублікувала ані сторіз про річницю шлюбу з Потапом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Потап став менше спілкуватися з репером Позитивом (Олексієм Завгороднім). Також ми розповідали, що Потап прокоментував свої поїздки за кордон під час війни.

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