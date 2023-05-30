Настя Каменских "послала" Путина вслед за кораблем

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских колоритно ответила российскому диктатору Владимиру Путину. Звезда надела кофту с соответствующей надписью.

Фото Каменских запостила в Instagram.

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Певица снялась в розовом свитере с месседжем, адресованным Путину: F*ck You Putin. Что в переводе с английского, "Путин, иди вслед за русским кораблем".

"Регулярные ракетные атаки и атаки дронами. Они терроризируют мирное население, потому что надеются запугать и истощить. Но мы не сломаемся и не сдадимся. Потому что сильные и непобедимые!", — подписала фотографию артистка.

Поклонникам Каменьских понравился ее новый наряд, но кое-кто заметил, что лучше бы больше делать добрых дел в пользу страны, чем просто надеть кофту. Также некоторые поинтересовались, есть ли такой же свитер у мужа Насти, рэпера Потапа.

Кстати, в подобном свитере, но другого цвета, раньше была замечена супермодель Алина Байкова. Красавица появилась на открытии Недели моды в Нью-Йорке в яркой желтой оверсайз кофте-платье с огромными буквами, составившими такую же фразу.

Напомним, украинскую модель Алину Байкову задержали на красной дорожке в Каннах. Все потому, что она выразила активную поддержку Украине. Манекенщица посетила красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с месседжем, адресованному Путину. Огромные буквы составили фразу F*ck You Putin. Но Байкову попросили покинуть мероприятие.

За модель заступились ее звездные коллеги. Так дизайнер Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах. Модельер осудил действия организаторов кинофестиваля.

"Мир, проснись! Фраза "Вне политики" сейчас приравнивается к позиции ЗА войну. Это то же, что стоять на стороне врагов свободы и человеческих прав, замалчивая их преступления. Мы не можем позволить себе быть равнодушными! И не дадим забыть миру, что творится в нашей стране каждый день! Кричим и поддерживаем украинское! Слава Украине" , — прокомментировал дизайнер.

Напомним, на Каннском международном кинофестивале украинская блог и фитнес-тренер Илона Чернобай устроила громкую акцию, во время которой облила себя красной краской.