Настя Каменских нуждается в срочном лечении: певица записала видео

Певица Настя Каменских

Певица Настя Каменских, у которой 28 марта был запланирован концерт в Житомире, вынуждена была перенести его. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем.

Певица записала видео обращение к поклонникам в своих соцсетях.

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Настя Каменских потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях, которое пока не позволяет им полноценно функционировать. Певице необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. По словам Каменских, если этого не сделать сейчас, она может потерять голос навсегда.

"На моих концертах я пою для вас вживую, а большие туры, концерты — это большая ответственность. Тысячи людей в такое непростое время находят возможность посетить концерты, чтобы на несколько часов отвлечься от всех проблем и задонатить на гражданские и военные нужды. И я просто не могу себе позволить не выложиться перед вами на все 1000 процентов", — сообщила в видео Каменских.

Певица была вынуждена перенести первые пять концертов, которые должны пройти с 28 марта по 2 апреля. Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима голос Каменских и работа связи придут в норму уже через несколько недель.

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