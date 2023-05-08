Настя Каменских поздравила Потапа с 42-летием: рэпер ответил одним словом

Певица Настя Каменских и рэпер Алексей Потапенко. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 8 мая, свой день рождения отмечает рэпер Потап (Алексей Потапенко). Ему исполнилось 42 года. Одной из первых сразу после полуночи его поздравила жена, певица Настя Каменских.

Соответствующую публикацию она сделала в своем Instagram.

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Настя опубликовала совместное селфи с мужем и написала небольшое публичное поздравление.

"Что бы ни произошло в этой Вселенной или в какой-то другой — я с тобой, Потап. Люблю", — говорится в сообщении под фото.

Звездный именинник оказался еще более лаконичным, и написал только "Обожаю" в комментариях. Обычно Потап ставит романтические эмодзи. На этот раз виртуально обнимать и целовать Настю рэпер не стал. Впрочем, отдельным комментарием Алексей все-таки отправил Насте три сердечка.

Комментарий Потапа на поздравление от Насти Каменской. Скриншот: Instagram/kamenskux

Где именно сейчас находится Потап, неизвестно. Звездный именинник не поздравил лично Каменских с прошедшим накануне ее днем рождения. Он записал ей видео, показанное во время концерта Насти в одном из городов Украины.

Также мы рассказывали, что Настя Каменских представила патриотическую капсульную коллекцию одежды.