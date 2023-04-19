Репер Позитив подолав алкогольну залежність і готується до весілля

Музикант Олексій Завгородній. Фото: Instagram/positiff

Нещодавно Олексій Завгородній (справжнє ім’я виконавця) зізнався, що полюбляє готувати та навіть розкрив деякі свої улюблені українські страви. Співак також розповів про ремонт у новому будинку та заявив, що готовий нарешті створити сім’ю.

Новини.LIVE вирішили поділитися подробицями нового інтерв’ю Завгороднього.

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Виявляється, що останні декілька років були найскладнішими в житті співака Олексія Завгороднього. Окрім розриву стосунків з Анною Андрійчук, з якою він прожив майже 15 років, та припинення творчої співпраці з лейблом MOZGI, Олексій пережив справжню депресію.

Співак страждав від жорсткого графіку та часто намагався знімати стрес алкоголем. Репер також зізнався, що все, що він робив останнім часом у музичному плані, було не про нього.

Олексій Завгородній з колишньою дружиною Анною Андрійчук. Фото: Instagram/annchuk

Олексій запевняє, що пережити складні часи йому допомогла нова кохана, ім'я якої він поки тримає в секреті. Ходять чутки, що обраницею репера стала танцівниця Юлія Сахневич, разом з якою він приймав участь у шоу "Танці з зірками".

Юлія Сахневич та Олексій Завгородній на шоу "Танці з зірками". Фото: 1plus1.ua

Зараз Олексій готує свій перший сольний альбом та навіть інколи ночує на студії, аби вже влітку презентувати його своїм прихильникам. Обіцяє, що нові пісні будуть дуже особистими та відвертими.

Схоже, що співак впорався з депресією. Він зізнався, що кинув пити, почав облаштовувати новий дім та навіть заявив, що хоче мати дітей.

Тож сподіваємося, що вже зовсім скоро зможемо побачити спільні фото закоханих та привітати Завгороднього з виходом нового альбому.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес розповів про майбутнє без Наді Дорофєєвої, а Настя Каменських поставила крапку у питанні розлучення з Потапом.