Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Настя Каменских прокомментировала секс-скандал Потапа arrow

Настя Каменских прокомментировала секс-скандал Потапа

16 июня 2023 21:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Настя Каменских прокомментировала секс-скандал Потапа
Настя Каменских. Фото: instagram.com/realpotap
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Настя Каменских (NK) призналась, как восприняла новость о, якобы домагательствах мужа, продюсера Потапа. По словам артистки, она не верит никаким обвинениям.

Об этом певица рассказала в интервью Маше Ефросининой в рубрике "Экзамен. Новая реальность".

Читайте также:

Как мистер и миссис Смит

Несколько месяцев назад бывшая подопечная украинского продюсера, рэпера, актера и заслуженного артиста Украины Потапа певица Gip C призналась, что Потап заставлял ее прибегнуть к интиму, чтобы построить успешную карьеру в шоу-бизнесе.

"Это было для меня смешно. Я совершенно не ревнива. У нас отношения на доверии. Мы с моим мужем заработали свое имя трудом и талантом. А некоторые это делают на хайпе, такой они выбирают себе путь. К сожалению, они не думают о перспективах. Мы шутим об этом. Я очень самодостаточная женщина. Я могу целый блог записать, как обращаться женщинам с мужчинами", — прокомментировала обвинения Каменских.

По словам артистки, сейчас она набрала семь лишних килограммов, но, несмотря на это, любит себя еще больше. Ведь теперь ее занимают более важные вопросы.

Каменских рассказала, что для нее важно в отношениях.

"У нас отношения с мужем крепкие, мы как мистер и миссис Смит. Для меня главное, когда люди идут вместе и смотрят в одну сторону. Мы не разводимся", — делится певица.

Ранее мы писали о том, что популярная украинская певица Настя Каменских сделала заявление по развода с Потапом.

Напомним, Алексей Потапенко (Потап) много лет продюсировал рэпера Позитива (Алексей Завгородний), еще задолго до создания группы "Время и Стекло". Он был для Завгороднего не только наставником в шоу-бизнесе, но и другом. Впрочем, отношения между ними изменились за последнее время. Об этом несколько раз рассказывал Позитив.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас