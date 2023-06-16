Настя Каменских прокомментировала секс-скандал Потапа

Настя Каменских. Фото: instagram.com/realpotap

Певица Настя Каменских (NK) призналась, как восприняла новость о, якобы домагательствах мужа, продюсера Потапа. По словам артистки, она не верит никаким обвинениям.

Об этом певица рассказала в интервью Маше Ефросининой в рубрике "Экзамен. Новая реальность".

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Как мистер и миссис Смит

Несколько месяцев назад бывшая подопечная украинского продюсера, рэпера, актера и заслуженного артиста Украины Потапа певица Gip C призналась, что Потап заставлял ее прибегнуть к интиму, чтобы построить успешную карьеру в шоу-бизнесе.

"Это было для меня смешно. Я совершенно не ревнива. У нас отношения на доверии. Мы с моим мужем заработали свое имя трудом и талантом. А некоторые это делают на хайпе, такой они выбирают себе путь. К сожалению, они не думают о перспективах. Мы шутим об этом. Я очень самодостаточная женщина. Я могу целый блог записать, как обращаться женщинам с мужчинами", — прокомментировала обвинения Каменских.

По словам артистки, сейчас она набрала семь лишних килограммов, но, несмотря на это, любит себя еще больше. Ведь теперь ее занимают более важные вопросы.

Каменских рассказала, что для нее важно в отношениях.

"У нас отношения с мужем крепкие, мы как мистер и миссис Смит. Для меня главное, когда люди идут вместе и смотрят в одну сторону. Мы не разводимся", — делится певица.

Ранее мы писали о том, что популярная украинская певица Настя Каменских сделала заявление по развода с Потапом.

Напомним, Алексей Потапенко (Потап) много лет продюсировал рэпера Позитива (Алексей Завгородний), еще задолго до создания группы "Время и Стекло". Он был для Завгороднего не только наставником в шоу-бизнесе, но и другом. Впрочем, отношения между ними изменились за последнее время. Об этом несколько раз рассказывал Позитив.