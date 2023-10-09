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Настя Каменских посетила театральный мастер-класс для детей-переселенцев

9 октября 2023 18:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Настя Каменских посетила театральный мастер-класс для детей-переселенцев
Певица Настя Каменских на мероприятии с детьми. Фото: менеджмент артистки
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Настя Каменских посетила мастер-класс "Мир за ширмой кукольного театра". На мероприятии профессиональные актеры показали детям и их родителям специфику своей работы.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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На мастер-классе в Киевском муниципальном академическом театре кукол на левом берегу Днепра его актеры поделились своими навыками работы с разными типами кукол и актерским мастерством.

Организатором мастер-класса стала ОО "Сенсорика", с которой певица сотрудничает не первый год. На мастер-классе в Киевском муниципальном академическом театре кукол на левом берегу Днепра его актеры Юлия Алексеенко, Рита Баранова и Петр Чичук поделились своими навыками работы с разными типами кукол и актерским мастерством.

 

Певица Настя Каменских. Фото: менеджмент артистки
Певица Настя Каменских. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Настя Каменских. Фото: менеджмент артистки
Певица Настя Каменских. Фото: менеджмент артистки

"Это была невероятно вдохновляющая возможность прекрасно провести время вместе с детьми, подарить им свое тепло и почувствовать их тепло в ответ. Мы обнимались, общались и, конечно, с удовольствием попробовали себя в роли актеров-кукольников! Мне как певице было особенно интересно посмотреть, чем отличается эта сторона искусства, к которой я никогда не была причастна", — сказала певица.

Дети-переселенцы и их родители из Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской областей, а также киевляне вместе с Настей Каменских на время стали актерами-кукольщиками.

Напомним, Настя Каменских собрала аншлаг в столице.

Ранее танцевальный хит Каменских зазвучал на украинском

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