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Настя Каменских устроила импровизированный концерт для защитников Украины

24 апреля 2023 16:33
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Настя Каменских устроила импровизированный концерт для защитников Украины
Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Певица Настя Каменских, недавно представившая патриотическую капсульную коллекцию одежды, продолжает свой благотворительный тур по Украине. Несмотря на проблемы с голосом и длительное лечение, исполнительница не отменила концерты, а просто перенесла даты выступлений.

На своей странице в Instagram Каменских поделилась видео с импровизированного концерта в госпитале. По дороге из Луцка в Ровно певица решила поддержать наших защитников.

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Подробности

Недавно Настя Каменских отправилась в благотворительный тур по Украине. Кроме того, что певица активно поддерживает боевой дух украинцев, она также собирает средства для наших бойцов.

По дороге из Луцка в Ровно Настя вместе с командой посетила Ровненский областной госпиталь ветеранов войны. Певица узнала, что некоторые ребята, проходя реабилитацию, рисуют картины и занимаются творчеством.

Настя приобрела нашим воинам краски и все, что необходимо для рисования, а также пополнила библиотеку госпиталя художественной литературой.

"Я очень благодарна нашим воинам за все то, что они для нас делают. Что дают нам возможность жить, творить, быть в безопасности и работать ради нашей победы. Мне было очень приятно и волнительно провести время вместе с ними", — поделилась впечатлениями Каменских. .

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