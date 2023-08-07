Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в деревне

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских порадовала фолловеров романтической фотосессией в родных местах. Звезда приехала в село к маме, где провела свое детство.

Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

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Теплые воспоминания детства

По словам Каменских, ей очень нравится в селе. Так, она сплела венок из цветов, в котором позировала на фото.

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

"Когда я приезжаю в село, где живет моя мама, время двигается медленнее, а сердце наполняется теплом и спокойствием. Место моего детства, где каждая минута наполнена прекрасными моментами. Прогулки среди зеленых полей, где расцветают цветы. Спелые овощи и сочные фрукты, в воздухе несется аромат спелой пшеницы, а в лесу поют соловьи. В селе у мамы, я всегда чувствую ту особую связь, которая всегда объединяет нас. Это то волшебное время, когда вспоминая детство, все приобретает особые, теплые воспоминания и упоминания об этом месте навсегда остаются в сердце", — прокомментировала артистка поездку.

Напомним, муж Каменских, рэпер и продюсер Потап, тоже чаще радует фолловеров патриотическими сообщениями. Звезда вернулся из-за границы и активно ведет волонтерскую и творческую деятельность. Недавно новое сообщение в соцсети создал для него искусственный интеллект. Получилось довольно вдохновенно.

Ранее Потап сделал селфи из Каменских: звездная пара наконец-то опубликовала общее фото.