Потап зворушливо зізнався у коханні Каменських

Репер Потап та співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/realpotap/

Репер Потап замилував мережу відео з дружиною, співачкою Настею Каменських. Артист показав теплі моменти сімейного життя з артисткою.

Відео Олексій Потапенко поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Щасливе подружжя

Репер Потап у новому відео показав, як він з дружиною разом займається спортом, відвідує публічні заходи і просто разом проводить час. Під час кліпу грає романтична пісня виконавця ILLAI під назвою "Залишилась".

Фоловери засипали пару компліментами. Але дехто припустив, невже у стосунках подружжя є проблеми, які має залагодити таке ніжне зізнання у почуттях.

До речі, Настя Каменських зізналася, що не бачить цінності в тому, щоб підкреслювати свої почуття публічно у соцмережах. Зірка переконує, якщо вона нечасто виставляє спільні фото з коханим, це не значить, що у них проблеми в стосунках.

"У нас стосунки із чоловіком міцні, ми як містер і місіс Сміт. Для мне головне, коли люди йдуть разом і дивляться в один бік", — ділиться співачка.

Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі.

Раніше штучний інтелект створив Потапу допис про Україну.