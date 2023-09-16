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Потап зворушливо зізнався у коханні Каменських

16 вересня 2023 15:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Потап зворушливо зізнався у коханні Каменських
Репер Потап та співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/realpotap/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Репер Потап замилував мережу відео з дружиною, співачкою Настею Каменських. Артист показав теплі моменти сімейного життя з артисткою.

Відео Олексій Потапенко поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Репер Потап у новому відео показав, як він з дружиною разом займається спортом, відвідує публічні заходи і просто разом проводить час. Під час кліпу грає романтична пісня виконавця ILLAI під назвою "Залишилась".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Фоловери засипали пару компліментами. Але дехто припустив, невже у стосунках подружжя є проблеми, які має залагодити таке ніжне зізнання у почуттях.

До речі, Настя Каменських зізналася, що не бачить цінності в тому, щоб підкреслювати свої почуття публічно у соцмережах. Зірка переконує, якщо вона нечасто виставляє спільні фото з коханим, це не значить, що у них проблеми в стосунках.

"У нас стосунки із чоловіком міцні, ми як містер і місіс Сміт. Для мне головне, коли люди йдуть разом і дивляться в один бік", — ділиться співачка.

Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі.

Раніше штучний інтелект створив Потапу допис про Україну.

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