Настя Каменских удивила неожиданным дуэтом

Певица Настя Каменьская. Фото: менеджмент артисток.

Певицы Настя Каменских (NK) и SWOIIA представили общий трек "Сяйво". Артистки спели вместе, чтобы напомнить о рассвете в жизни каждого из нас.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артисток.

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Певица Настя Каменских презентовала новый дуэт. Звезда спела вместе с SWOIIA, которая раньше была известна как Ассоль.

"Сяйво" — песня, которая вдохновляет и заряжает в этот нелегкий период. Мы все помним, что самые темные времена перед рассветом. Сейчас все украинцы мечтают о рассвете без тревог. Внутри каждого из нас есть внутреннее сияние и когда более сорока миллионов украинцев объединяют это сияние в невероятной мощности поток, он должен принести в жизнь каждого свет и добрые события. Именно поэтому мне пришла идея создать такую песню", — объясняет NK.

Видео "Сияние" создал креативный директор "Евровидения 2023" от Украины, режиссер-постановщик и клипмейкер Герман Ненов. с NK|Настей Каменских они работают уже не первый год.

Певица Настя Каменьская и SWOIIA. Фото: менеджмент артисток.

"Идея песни "Сяйво" родилась у Насти, я добавила туда свои эмоции и чувства, вложила всю душу, так родилась эта творческая коллаборация. Это был очень гармоничный творческий период, мы с Настей в процессе создания трека идеально дополняли друг друга, ведь петь про свет и добро — это всегда невероятно вдохновляюще. Съемка видео "Сяйво" в очередной раз доказала, что мы — родственные души. Мы провели с Настей на съемочной площадке целый день, за это время мы не только не устали, а, наоборот, у нас случился мощный энергообмен, мы вдохновлялись друг другом!", — комментирует работу SWOIIA.

Также Герман Ненов рассказал об идее клипа: видео — цветовая палитра эмоционального состояния каждого украинца этой осенью. Черный — цвет скорби и тоски, которую сейчас испытывает в своем сердце каждый из нас. Белый — цвет света, чистоты сердец, мыслей каждого из нас. Оранжевый — цвет рассвета, надежды и веры в светлое будущее. А серебряный цвет символизирует стальные несокрушимые сердца каждого из нас. Именно на языке цветов режиссер пытался сформировать настроение этой видеоработы и сделать ее максимально теплой и чистой.

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