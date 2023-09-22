Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Настя Каменских удивила неожиданным дуэтом arrow

Настя Каменских удивила неожиданным дуэтом

22 сентября 2023 11:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Настя Каменских удивила неожиданным дуэтом
Певица Настя Каменьская. Фото: менеджмент артисток.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певицы Настя Каменских (NK) и SWOIIA представили общий трек "Сяйво". Артистки спели вместе, чтобы напомнить о рассвете в жизни каждого из нас.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артисток.

Читайте также:

Настя Каменских удивила новой песней впервые за долгое время

Певица Настя Каменских презентовала новый дуэт. Звезда спела вместе с SWOIIA, которая раньше была известна как Ассоль.

 

"Сяйво" — песня, которая вдохновляет и заряжает в этот нелегкий период. Мы все помним, что самые темные времена перед рассветом. Сейчас все украинцы мечтают о рассвете без тревог. Внутри каждого из нас есть внутреннее сияние и когда более сорока миллионов украинцев объединяют это сияние в невероятной мощности поток, он должен принести в жизнь каждого свет и добрые события. Именно поэтому мне пришла идея создать такую песню", — объясняет NK.

Видео "Сияние" создал креативный директор "Евровидения 2023" от Украины, режиссер-постановщик и клипмейкер Герман Ненов. с NK|Настей Каменских они работают уже не первый год.

 

Певица Настя Каменьская и SWOIIA. Фото: менеджмент артисток.
Певица Настя Каменьская и SWOIIA. Фото: менеджмент артисток.

"Идея песни "Сяйво" родилась у Насти, я добавила туда свои эмоции и чувства, вложила всю душу, так родилась эта творческая коллаборация. Это был очень гармоничный творческий период, мы с Настей в процессе создания трека идеально дополняли друг друга, ведь петь про свет и добро — это всегда невероятно вдохновляюще. Съемка видео "Сяйво" в очередной раз доказала, что мы — родственные души. Мы провели с Настей на съемочной площадке целый день, за это время мы не только не устали, а, наоборот, у нас случился мощный энергообмен, мы вдохновлялись друг другом!", — комментирует работу SWOIIA.

Также Герман Ненов рассказал об идее клипа: видео — цветовая палитра эмоционального состояния каждого украинца этой осенью. Черный — цвет скорби и тоски, которую сейчас испытывает в своем сердце каждый из нас. Белый — цвет света, чистоты сердец, мыслей каждого из нас. Оранжевый — цвет рассвета, надежды и веры в светлое будущее. А серебряный цвет символизирует стальные несокрушимые сердца каждого из нас. Именно на языке цветов режиссер пытался сформировать настроение этой видеоработы и сделать ее максимально теплой и чистой.

Ранее певец ENLEO представил клип об утопии влюбленных.

Напомним, грубый Даниэль Салем снялся в клипе на песню о боевом духе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз