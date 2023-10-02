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Настя Каменских собрала аншлаг в столице: фото и эмоции певицы

2 октября 2023 19:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Настя Каменских собрала аншлаг в столице: фото и эмоции певицы
Настя Каменских на киевском концерте. Фото: менеджмент певицы
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Настя Каменских отыграла шоу "Я — Україна", прошедшее с аншлагом в столице. Оно объединило в себе творческие достижения артистки за шесть лет существования проекта NK. Режиссером-постановщиком шоу стал креативный продюсер "Евровидения-2023" от Украины, режиссер и клипмейкер Герман Ненов.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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Зрители услышали украиноязычные и испаноязычные треки артистки и хиты в новом звучании. Певица много общалась с публикой, звала зрителей на сцену (кстати, много дети вышли подарить цветы Насте) и сама спускалась к гостям в зал.

"Я очень благодарна всем, кто пришел! Мы не просто хорошо провели время вместе, а и помогли Украине, провели аукционы, собрали донаты. Мы прожили нашу общую маленькую жизнь! Вспомнили наше беззаботное прошлое, скучали и смеялись, танцевали и пели! У нас была невероятная синергия, зрители настолько сильно вдохновили своей энергетикой, что у меня появилось гораздо больше ресурса и энергии не только на творчество, но и на то, чтобы делать добрые дела и помогать нуждающимся", — прокомментировала шоу NK.

Сюрпризом для зрителей стал дуэт NK и SWOIIA (бывшая певица Ассоль) вместе артистки исполнили свою общую композицию "Сяйво". Несмотря на то, что трек вышел в свет буквально за неделю до концерта, немало гостей подпевали.

NK и SWOIIA. Фото: менеджмент певицы

Одной из главных целей шоу было собрать деньги на нужды тактической медицины. Ведь певица присоединилась к 40-миллионному сбору для проекта известной волонтерки Таты Кеплер "Птахи". Именно туда и будут направлены средства, собранные на этом шоу, а также во второй части тура "Я — Україна", который начнется уже во второй половине октября.

Перед концертом был проведен аукцион, где продавали флаг с автографом Валерия Залужного и картину, написанную самой певицей. Все собранные деньги были направлены на нужды тактической медицины.

Настя Каменских на киевском концерте. Фото: менеджмент певицы

"Очень важно, чтобы креативная индустрия Украины продолжала жить, несмотря на войну и сложные обстоятельства. И не просто жить, но и выдавать качественный продукт. Мы создавали это шоу с глубокой любовью, заложили в него много смыслов и целую палитру эмоций, которую вместе с нами прожил зритель. У нас получился крутой масштабный продукт и пусть это вдохновляет других художников работать и творить для поддержания морального положения каждого украинца", — рассказал Герман Ненов.

Певица Настя Каменских и режиссер Герман Ненов до начала полномасштабной войны. Фото: Instagram/german.nenov

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Потап трогательно признался в любви Каменских. Также мы рассказывали, что Каменских представила мини-льбом с украиноязычными хитами.

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