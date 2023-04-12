Настя Каменских сделала громкое заявление о Потапе, которое еще больше озадачило поклонников

Певица Настя Каменских и рэпер Потап (Алексей Потапенко). Фото: google.com

В конце марта этого года в сети начали активно обсуждать возможный официальный развод певицы Насти Каменских и рэпера Потапа (Алексей Потапенко). Звездная пара отдельно друг от друга сделали лаконичные комментарии по поводу громкого заявления блогера Богдана Беспалова. Впрочем, в сети появился скриншот, еще больше запутавший текущую ситуацию.

Об этом сообщает издание "ТСН", в редакции которого оказалась переписка Каменских с одним из представителей СМИ.

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Журналист обратился к Насте с просьбой обратить внимание Потапа на его сообщение в одном из мессенджеров. Впрочем, Каменских, поздоровавшись, ответила, что не сможет передать Потапу ничего передать, потому что они не вместе.

Ответ певицы Насти Каменских озадачил фанатов. Скриншот: ТСН

Стилистика сообщения 35-летней звезды напоминает больше сарказм, чем реальность. Или имеет совсем другой контекст. Впрочем, армия поклонников певицы разделилась. Одни считают, что известная пара просто пиарится на разводе, чтобы отвлечь внимание от секс-скандала, в эпицентре которого оказался Потап. И действительно, у них все прекрасно. Другие уверены, что Каменских и Потапенко все же разводятся, впрочем, публично об этом заявлять они не готовы.

Отметим, что на недавнем выступлении в Киеве Каменских опровергла слухи о разводе с мужем. Потап также в переписке с блогером Ростиславом Калацинским лаконично заявил, что заявления Беспалова — это фейк.

Переписка рэпера Потапа с блогером Ростиславом Калацинским. Скриншот: YouTube/rostysloveproduction

Напомним, ранее мы писали, что бывшая подопечная Потапа рассказала, почему долго молчала по поводу предложений секса от рэпера. Также мы рассказывали, что Каменских заметили в одном из столичных парков не в компании звездного мужа.