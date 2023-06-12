Настя Приходько показала, як худне у спортзалі

Анастасія Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько взялася за спорт та дієту. Артистка поскаржилася, що змушена сама ходити до зали.

Фото у легінсах та топі Приходько поділилась у Instagram.

Читайте також:

Наполегливе тренування

Співачка раніше зізналася, що виконує кулінарні забаганки дітей. За словами Приходько, одразу після гастролей, вона намагається порадувати родину. Цього разу діти замовили салати. Наступного дня Приходько вирушила до спортзалу.

Приходько приготувала дітям на замовлення вечерю. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Вранці Анастасія пішла у спортзал худнути. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько у спортзалі. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Після тренування дієтична вечеря. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачка худне з тренером. Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Всі худнуть до літа, а я в ліку", — говорить співачка на біговій доріжці

Після тренування Анастасія зробила вечерею гриль. Артистка проконсультувалася з тренером щодо свого раціону.

"У 1940 роках уявлення не мали, що таке целюліт. Всі ходили на пляж у купальниках і ніхто нікому нічого не був винний. А зараз тенденція: брилі, друге підборіддя та інтервальне головування. А треба просто сісти і поїсти", — обурюється артистка.

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Артистка взялася за корекцію фігури.

Співачка Міка Ньютон зізналася, що пишається, що досі не робила уколів краси.