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Настя Приходько показала, як худне у спортзалі

12 червня 2023 19:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Настя Приходько показала, як худне у спортзалі
Анастасія Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Анастасія Приходько взялася за спорт та дієту. Артистка поскаржилася, що змушена сама ходити до зали.

Фото у легінсах та топі Приходько поділилась у Instagram.

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Наполегливе тренування

Співачка раніше зізналася, що виконує кулінарні забаганки дітей. За словами Приходько, одразу після гастролей, вона намагається порадувати родину. Цього разу діти замовили салати. Наступного дня Приходько вирушила до спортзалу.

 

Приходько приготувала дітям на замовлення вечерю. Фото: instagram.com/prykhodko_official
Вранці Анастасія пішла у спортзал худнути. Фото: instagram.com/prykhodko_official
Анастасія Приходько у спортзалі. Фото: instagram.com/prykhodko_official
Після тренування дієтична вечеря. Фото: instagram.com/prykhodko_official
Співачка худне з тренером. Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Всі худнуть до літа, а я в ліку", — говорить співачка на біговій доріжці

Після тренування Анастасія зробила вечерею гриль. Артистка проконсультувалася з тренером щодо свого раціону.

"У 1940 роках уявлення не мали, що таке целюліт. Всі ходили на пляж у купальниках і ніхто нікому нічого не був винний. А зараз тенденція: брилі, друге підборіддя та інтервальне головування. А треба просто сісти і поїсти", — обурюється артистка.

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Артистка взялася за корекцію фігури.

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