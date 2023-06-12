Настя Приходько показала, как худеет в спортзале
Певица Анастасия Приходько принялась за спорт и диету. Артистка пожаловалась, что вынуждена сама ходить в зал.
Фото в леггинсах и топе Приходько поделилась в Instagram.
Упорная тренировка
Певица ранее призналась, что выполняет кулинарные прихоти детей. По словам Приходько, сразу после гастролей она старается порадовать семью. В этот раз дети заказали салаты. На следующий день Приходько отправилась в спортзал.
"Все худеют к лету, а я летом", — говорит певица на беговой дорожке.
После тренировки Анастасия наградила себя ужином. Артистка проконсультировалась с тренером по поводу своего рациона.
"В 1940 годах представления не имели, что такое целлюлит. Все ходили на пляж в купальниках и никто никому ничего не был должен. А сейчас тенденция: брыли, второй подбородок и интервальное голодание. А надо просто сесть и поесть", — возмущается артистка.
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