Настя Приходько показала, как худеет в спортзале

Анастасия Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько принялась за спорт и диету. Артистка пожаловалась, что вынуждена сама ходить в зал.

Фото в леггинсах и топе Приходько поделилась в Instagram.

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Упорная тренировка

Певица ранее призналась, что выполняет кулинарные прихоти детей. По словам Приходько, сразу после гастролей она старается порадовать семью. В этот раз дети заказали салаты. На следующий день Приходько отправилась в спортзал.

Приходько приготовила детям по заказу ужин. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Утром Анастасия пошла в спортзал худеть. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько в спортзале. Фото: instagram.com/prykhodko_official

После тренировки диетический ужин. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица худеет с тренером. Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Все худеют к лету, а я летом", — говорит певица на беговой дорожке.

После тренировки Анастасия наградила себя ужином. Артистка проконсультировалась с тренером по поводу своего рациона.

"В 1940 годах представления не имели, что такое целлюлит. Все ходили на пляж в купальниках и никто никому ничего не был должен. А сейчас тенденция: брыли, второй подбородок и интервальное голодание. А надо просто сесть и поесть", — возмущается артистка.

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