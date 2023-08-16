Настя Приходько про те, як вона боїться їхати на передову – справа в дітях

Українська співачка Настя Приходько під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Настя Приходько зробила відверте зізнання стосовно своїх виступів перед захисниками. Відома виконавиця заявила, що вона відмовилася їхати співати перед українськими захисниками на передову, хоча раніше вона це активно робила.

Про це Настя Приходько розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Українська виконавиця заявила, що вона вирішила не їхати на передову, щоб виступати перед захисниками ЗСУ. Настя Приходько зазначає, що якщо з нею щось трапиться, троє її дітей, яких вона виховує, нікому можуть бути непотрібними.

Зокрема, співачку звали виступати під Бахмут, де зараз йдуть активні бойові дії, але вона відмовилася через дітей.

Українська співачка Настя Приходько на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Зустрічаюся із військовими. Запрошували під Бахмут їхати, але чесно можу сказати, я боюся. Боюся за дітей", — зазначила відома українська співачка Настя Приходько, коментуючи свою відмову від виступів на передовій.

Відома артистка заявила, що вона продовжує їздити зі своїми концертами до українських військових в різні міста. Більш того, Настя Приходько навіть відвідує українських захисників безпосередньо у військових частинах.

Але саме на передову українська співачка зараз не їздить через те, що боїться за майбутнє власних дітей.

Діяльність Насті Приходько під час війни

Ще з початку 2014 року українська співачка досить активно підтримувала всіх захисників та захисниць. Вона часто їздила на передову та виступала перед українськими військовими.

Діти Насті Приходько

Українська співачка є багатодітною матір’ю та виховує трьох дітей. Жінка має 13-річну доньку на ім’я Нана, восьмирічного хлопчика Гордія та дворічного сина, якого звати Лука. Втім, свою третю вагітність Настя Приходько дуже ретельно приховувала.

Українська співачка Настя Приходько з дітьми: Фото: instagram.com/p/CsPAykJN4Hn/?hl=ru

"Це надто особисте. Мені дуже хотілося і хочеться, як можна довше захистити маленьку людину від великого дорослого світу. Саме тому моя третя вагітність була під сімома печатками", — казала українська артистка Настя Приходько.

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