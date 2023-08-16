Настя Приходько о том, как она боится ехать на передовую – дело в детях

Украинская певица Настя Приходько во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Настя Приходько сделала откровенное признание касательно своих выступлений перед защитниками. Известная исполнительница заявила, что она отказалась ехать петь перед украинскими защитниками на передовую, хотя раньше она это активно делала.

Об этом Настя Приходько рассказала в интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Украинская исполнительница заявила, что она решила не ехать на передовую, чтобы выступать перед защитниками ВСУ. Настя Приходько отмечает, что если с ней что-нибудь случится, трое ее детей, которых она воспитывает, никому могут быть не нужны.

В частности, певицу звали выступать под Бахмут, где сейчас идут активные боевые действия, но она отказалась из-за детей.

Украинская певица Настя Приходько на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Встречаюсь с военными. Приглашали под Бахмут ехать, но честно могу сказать, я боюсь. Боюсь за детей", — отметила известная украинская певица Настя Приходько, комментируя свой отказ от выступлений на передовой.

Известная артистка заявила, что она продолжает ездить со своими концертами к украинским военным в разные города. Более того, Настя Приходько даже навещает украинских защитников непосредственно в воинских частях.

Но именно на передовую украинская певица сейчас не ездит из-за того, что боится за будущее своих детей.

Деятельность Насти Приходько во время войны

Еще с начала 2014 года украинская певица активно поддерживала всех защитников и защитниц. Она часто ездила на передовую и выступала перед украинскими военными.

Дети Насти Приходько

Украинская певица является многодетной матерью и воспитывает троих детей. Женщина имеет 13-летнюю дочь по имени Нана, восьмилетнего мальчика Гордея и двухлетнего сына, которого зовут Лука. Впрочем, свою третью беременность Настя Приходько очень тщательно скрывала.

Украинская певица Настя Приходько с детьми: Фото: instagram.com/p/CsPAykJN4Hn/?hl=ru

"Это слишком личное. Мне очень хотелось и хочется, как можно дольше защитить маленького человека от большого взрослого мира. Именно поэтому моя третья беременность была под семью печатями", — говорила украинская артистка Настя Приходько.

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