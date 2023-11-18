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Наталі Портман на тлі чуток про розлучення засвітила стрункі ніжки у блискучому міні

18 листопада 2023 13:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталі Портман на тлі чуток про розлучення засвітила стрункі ніжки у блискучому міні
Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Наталі Портман, не зважаючи на чутки про проблеми у шлюбі, не зменшує темпів свого світського життя. Портман у компанії Джуліани Мур відвідали захід Netflix у Лос-Анджелесі, який проходив у готелі Four Seasons у Беверлі-Хіллз.

Про це пише Daily Mail.

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Для фото Портман позувала у міні спідниці з блискітками, чорному светрі та яскравому піджаку. Обручки на руці зірки помічено не було. Ще влітку з'явилась інформація, що її чоловіка Бенджаміна Мільп’є підозрюють у подружній зраді. За чутками танцівник зустрічався з кліматичною активісткою Каміль Етьєн.

 

Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters
Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters

 

Акторки Джуліана Мур та Наталі Портман. Фото: Reuters
Акторки Джуліана Мур та Наталі Портман. Фото: Reuters

Шлюб Наталі Портман був темою статті у французькому виданні Voici, яка стверджувала, що 46-річний французький танцюрист і хореограф мав роман із 25-річною дівчиною.

"Це було недовго, і все закінчилося", — сказало джерело, коли на початку цього року з'явилася новина про зраду.

З того часу Наталі Портман кілька разів бачили без обручки. Ходили чутки, що пара намагається врятувати стосунки. Портман і Мільп'є мають двох дітей: сина Алефа, 12 років, і доньку Амалію, 6 років. Вони познайомилися ще в 2009 році на зйомках фільму "Чорний лебідь", для якого він створив хореографію. Закохані заручилися в 2010 році і одружилися в 2012 році в Біг-Сурі, Каліфорнія.

Нагадаємо, Наталі Портман роз'їхалася з чоловіком.

Раніше зірка "Мисливців на привидів" розійшовся зі співачкою, молодшою на 30 років.

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