Натали Портман на фоне слухов о разводе зажгла стройные ножки в блестящем мини

Актриса Натали Портман. Фото: Reuters

Актриса Натали Портман, несмотря на слухи о проблемах в браке, не сбавляет темпов своей светской жизни. Портман в компании Джулианы Мур посетили мероприятие Netflix в Лос-Анджелесе, которое проходило в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Натали Портман поразила ярким образом на светском мероприятии

Для фото Портман позировала в мини юбке с блестками, черном свитере и ярком пиджаке. Обручального кольца на руке звезды замечено не было. Еще летом появилась информация, что ее супруга Бенджамина Мильпье подозревают в супружеской измене. По слухам танцовщик встречался с климатической активисткой Камиль Этьен.

Актриса Натали Портман. Фото: Reuters

Актрисы Джулиана Мур и Натали Портман. Фото: Reuters

Брак Натали Портман был темой статьи во французском издании Voici, утверждавшей, что 46-летний французский танцор и хореограф имел роман с 25-летней девушкой.

"Это было недолго, и все закончилось", — сказал источник, когда в начале этого года появилась новость об измене.

С тех пор Натали Портман несколько раз видели без кольца. Ходили слухи, что пара пытается спасти отношения. Портман и Мильпье имеют двоих детей: сына Алефа, 12 лет, и дочь Амалию, 6 лет. Они познакомились еще в 2009 году на съемках фильма "Черный лебедь", для которого он создал хореографию. Влюбленные обручились в 2010 году и поженились в 2012 году в Биг-Суре, Калифорния.

Напомним, Наталье Портман разъехалась с мужем.

Ранее звезда "Охотников за привидениями" разошелся с певицей, младшей на 30 лет.