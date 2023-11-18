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Натали Портман на фоне слухов о разводе засветила стройные ножки в блестящем мини

18 ноября 2023 13:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Натали Портман на фоне слухов о разводе зажгла стройные ножки в блестящем мини
Актриса Натали Портман. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Натали Портман, несмотря на слухи о проблемах в браке, не сбавляет темпов своей светской жизни. Портман в компании Джулианы Мур посетили мероприятие Netflix в Лос-Анджелесе, которое проходило в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз.

Об этом пишет Daily Mail.

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Для фото Портман позировала в мини юбке с блестками, черном свитере и ярком пиджаке. Обручального кольца на руке звезды замечено не было. Еще летом появилась информация, что ее супруга Бенджамина Мильпье подозревают в супружеской измене. По слухам танцовщик встречался с климатической активисткой Камиль Этьен.

 

Актриса Натали Портман. Фото: Reuters
Актриса Натали Портман. Фото: Reuters

 

Актрисы Джулиана Мур и Натали Портман. Фото: Reuters
Актрисы Джулиана Мур и Натали Портман. Фото: Reuters

Брак Натали Портман был темой статьи во французском издании Voici, утверждавшей, что 46-летний французский танцор и хореограф имел роман с 25-летней девушкой.

"Это было недолго, и все закончилось", — сказал источник, когда в начале этого года появилась новость об измене.

С тех пор Натали Портман несколько раз видели без кольца. Ходили слухи, что пара пытается спасти отношения. Портман и Мильпье имеют двоих детей: сына Алефа, 12 лет, и дочь Амалию, 6 лет. Они познакомились еще в 2009 году на съемках фильма "Черный лебедь", для которого он создал хореографию. Влюбленные обручились в 2010 году и поженились в 2012 году в Биг-Суре, Калифорния.

Напомним, Наталье Портман разъехалась с мужем.

Ранее звезда "Охотников за привидениями" разошелся с певицей, младшей на 30 лет.

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