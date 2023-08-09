"Почувається безсилою": Наталі Портман не хоче розлучатися

Акторка Наталі Портман з чоловіком Бенджаміном Мільп'є. Фото: instagram.com/natalieportmanupdates/

Акторка Наталі Портман ще не прийняла остаточного рішення щодо майбутнього свого шлюбу з Бенджаміном Мільп'є після того, як з’явилися повідомлення про те, що у нього був роман із молодшою жінкою. Акторка була спустошена чутками про його невірність.

Про це пише Daily Mail.

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У червні у французькому журналі вийшла стаття про те, що 46-річний Мільп’є зраджував своїй дружині з 25-річною активісткою на ім’я Каміль Етьєн.

Минулого тижня Портман бачили без обручки під час прогулянки в Австралії, що викликало нові припущення, що шлюбу зірки прийшов кінець.

Однак джерело, близьке до 42-річної Портман, тепер поділилося певною інформацією про стан їхніх стосунків, спростувавши чутки про те, що вони "розлучилися", і наполягає на тому, що актриса все ще "не знає", чи піде від коханого.

"Наталі ненавидить, що невірність Бенджаміна змусила її почуватися безсилою. Вона не знає, чи зможе відновити свою силу, залишившись з ним чи покинувши його. Продовжувати боротися з цим справді важко", — розповідає інсайдер.

Але джерело наполягало на тому, що "в глибині душі" Портман і Мільп'є все ще "справді закохані" і намагаються зрозуміти, що пішло не так у їхньому шлюбі.

"Вони дійсно приймають це день за днем, тому що глибоко в душі вони дійсно закохані, і вони намагаються зрозуміти, що стало причиною дистанції між ними. Вона хоче залишитися з ним, і він дійсно хоче бути з нею. Вони обидва знають, що лише час покаже, який напрямок вони виберуть", — поділилося джерело.

Інсайдер стверджував, що стосунки Бенджаміна Мільп'є з Етьєн були "коротким" і тепер "закінчилися".

"Він знає, що зробив величезну помилку, і робить усе можливе, щоб Наталі пробачила його і зберегла їхню сім’ю разом. Наталі неймовірно закрита і не має наміру висвітлювати це в ЗМІ. Її головним пріоритетом є захист своїх дітей та їхнього приватного життя", — розповіло джерело.

Портман і Мільп'є мають двох дітей: сина Алефа, 12 років, і доньку Амалію, 6 років. Вони познайомилися ще в 2009 році на зйомках фільму "Чорний лебідь", для якого він створив хореографію. Закохані заручилися в 2010 році і одружилися в 2012 році в Біг-Сурі, Каліфорнія.

Нагадаємо, стало відомо, що Наталі Портман рятує шлюб.

Раніше Рікі Мартін прокоментував свої стосунки з колишнім чоловіком після розлучення.