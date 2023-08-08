Не витримала зради: Наталі Портман роз'їхалася з чоловіком

Акторка Наталі Портман з чоловіком. Фото: instagram.com/fmdos/

Наталі Портман та її чоловік Бенджамін Мільп'є розійшлися після чуток, що у нього був роман. Акторка не витримала зраду чоловіка.

Про це пише Page Six.

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Намагалися врятувати шлюб

Джерело повідомило, що пара, яка має двох дітей, розійшлася після 11 років шлюбу.

"Після того, як з’явилася новина про його роман, вони намагалися попрацювати над своїм шлюбом, але на цей момент поки що не виходить", — заявив інсайдер.

Минулого тижня 42-річну Портман помітили в Сіднеї без 46-річного Бенджаміна Мільп'є, незважаючи на річницю їхнього весілля.

Це сталося через два місяці після того, як почали з’являтися припущення про нібито зв’язки Мільп’є з екоактивісткою Каміль Етьєн.

Французький журнал Voici опублікував фотографії Мільп’є та 25-річную Етьєн, які зустрічаються в його офісі. Їх бачили, як вони входили в будівлю окремо, а потім виходили з інтервалом у 10 хвилин майже через дві години.

У статті стверджувалося, що Портман дізналася про ймовірну зраду свого чоловіка кілька місяців тому.

"Вони і намагалися домовитися. Бен робив усе можливе, щоб Наталі пробачила його. Він любить її та їхню сім’ю", — сказав один інсайдер.

Джерело додало, що Портман є "неймовірно приватною" людиною і "її увага найбільше зараз зосереджена на захисті дітей", 12-річному сині Алефі та 6-річній доньці Амалії.

Етьєн є автором книги "За екологічне повстання: подолання нашого колективного безсилля" і вважає відому екологічну активістку Грету Тунберг однією зі своїх подруг.

Бенджамін Мільп'є познайомився із Портман у 2009 році на зйомках її оскароносного фільму "Чорний лебідь", для якого він був хореографом.

У 2010 році він зробив акторці пропозицію руки та серця, і в 2012 році в Біг-Сурі, штат Каліфорнія, вони одружилися.

Нагадаємо, стало відомо, що Наталі Портман рятує шлюб.

Раніше Рікі Мартін прокоментував свої стосунки з колишнім чоловіком після розлучення.