Натали Портман и Джулианна Мур представили новый фильм в Каннах: 6 минут оваций

Актеры и режиссеры фильма "Май, декабрь" в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

На французском Лазурном побережье настоящий звездопад. В Каннах в самом разгаре известный на весь мир международный кинофестиваль. Премьера фильма "Май, декабрь" посетили исполнительницы главных ролей — голливудские актрисы Джулианна Мур и Натали Портман.

Об этом сообщает издание Variety.

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Лента американского режиссера Тодда Хейнса попала в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Так что пропустить премьеру фильма, как и сам фестиваль, кинозвезды не смогли. На красной дорожке 62-летняя Мур и 41-летняя Портман появились в изысканных платьях.

Натали будто превратилась в белого лебедя в платье с открытыми плечами. Компанию ей составил исполнитель главной мужской роли, голливудский актер Чарльз Мелтон, наиболее известный по роли Реджи Мантла в телесериале "Ривердейл".

Актриса Натали Портман в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Актеры Натали Портман и Чарльз Мелтон в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Джулианна Мур позировала перед фотографами в закрытом платье изумрудного цвета. Актриса не стала экспериментировать со стилем и своим образом, который известен миллионам кинолюбителей.

Актеры и режиссеры фильма "Май, декабрь" в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Актриса Джулианна Мур в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

После мировой премьеры фильма зрители аплодировали актерам, режиссеру и всей команде ленте шесть минут.

Напомним, ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек поразили изысканными платьями в Каннах. Также мы рассказывали, что франшиза "Джон Уик" из Киана Ривз собрала более миллиарда долларов в прокате.