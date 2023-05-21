Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Натали Портман и Джулианна Мур представили новый фильм в Каннах: 6 минут оваций arrow

Натали Портман и Джулианна Мур представили новый фильм в Каннах: 6 минут оваций

21 мая 2023 11:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Натали Портман и Джулианна Мур представили новый фильм в Каннах: 6 минут оваций
Актеры и режиссеры фильма "Май, декабрь" в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На французском Лазурном побережье настоящий звездопад. В Каннах в самом разгаре известный на весь мир международный кинофестиваль. Премьера фильма "Май, декабрь" посетили исполнительницы главных ролей — голливудские актрисы Джулианна Мур и Натали Портман.

Об этом сообщает издание Variety.

Читайте также:

Подробности

Лента американского режиссера Тодда Хейнса попала в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Так что пропустить премьеру фильма, как и сам фестиваль, кинозвезды не смогли. На красной дорожке 62-летняя Мур и 41-летняя Портман появились в изысканных платьях.

Натали будто превратилась в белого лебедя в платье с открытыми плечами. Компанию ей составил исполнитель главной мужской роли, голливудский актер Чарльз Мелтон, наиболее известный по роли Реджи Мантла в телесериале "Ривердейл".

Актриса Натали Портман в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
Актеры Натали Портман и Чарльз Мелтон в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Джулианна Мур позировала перед фотографами в закрытом платье изумрудного цвета. Актриса не стала экспериментировать со стилем и своим образом, который известен миллионам кинолюбителей.

Актеры и режиссеры фильма "Май, декабрь" в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
Актриса Джулианна Мур в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

После мировой премьеры фильма зрители аплодировали актерам, режиссеру и всей команде ленте шесть минут.

Напомним, ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек поразили изысканными платьями в Каннах. Также мы рассказывали, что франшиза "Джон Уик" из Киана Ривз собрала более миллиарда долларов в прокате.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас